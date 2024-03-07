Винисиус толкнул игрока «РБ Лейпциг» в шею

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор на 55-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1) получил желтую карточку. Он сфолил на защитнике немецкого клуба Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул двумя руками в шею.

Предупреждение бразильцу было дано главным судьей Давиде Массой за неспортивное поведение.

Бывший арбитр и эксперт по судейству газеты Marca Павел Фернандес прокомментировал этот эпизод: «Винисиус играл с огнем в эпизоде с Орбаном, но в его толчке не было агрессии. Масса был прав, показав ему только желтую карточку».