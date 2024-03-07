Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Винисиус толкнул игрока «РБ Лейпциг» в шею

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор на 55-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1) получил желтую карточку. Он сфолил на защитнике немецкого клуба Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул двумя руками в шею.

    Предупреждение бразильцу было дано главным судьей Давиде Массой за неспортивное поведение.

    Бывший арбитр и эксперт по судейству газеты Marca Павел Фернандес прокомментировал этот эпизод: «Винисиус играл с огнем в эпизоде с Орбаном, но в его толчке не было агрессии. Масса был прав, показав ему только желтую карточку».

    • В этом матче Винисиус и Орбан забили голы. Бразилец отличился на 65-й минуте, а венгр – на 68-й.
    • В первом матче 13 февраля «Реал» одержал победу в гостях со счетом 1:0.

    Новости по теме
    Хенрикс: «Игрока «Лейпцига» за поступок Винисиуса точно удалили бы»
    Защитник «РБ Лейпциг» обвинил судью матча с «Реалом» в неуважении к его команде
    Бывший судья Итурральде Гонсалес прокомментировал ситуацию между Винисиусом и Орбаном
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:51
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1709788164
    О Боже, ничего страшней, я не видел!
    Ответить
    Давид59
    1709788605
    Лейпциг уже австрийским клубом стал? По географии двойка!
    Ответить
    Skull_Boy
    1709792920
    Чернышам все можно, а то обезьяна-симулянт скулить начнет
    Ответить
    fakeid
    1709795345
    он ему сперва с локтя заехал по позвоночнику специально, а на справедливое возмущение ещё и за горло схватил. это красная, без вариантов. судья не увидел.
    Ответить
    Алексей З
    1709796995
    Игровой эпизод , что так привлекло внимание ? Толкнул , Орбан падает как от удара в челюсть. ЖК , момент исчерпан.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+