Ловчев назвал условие для чемпионства «Краснодара» в этом сезоне

Евгений Ловчев считает, что «Краснодар» способен выиграть РПЛ-2023/24, но при одном условии.

«Может ли «Краснодар» стать чемпионом? Ну, потенциал есть, и хорошая работа тренера, вопросов нет.

Конечно, очень большое значение имеет, есть в составе Кордоба или нет. Это вообще, считаю, лучший нападающий в нашем чемпионате сейчас. Удивительный человек, хватается за мячи, цепляется за них буквально.

Но ведь «Краснодар» не только им ценен, там и Сперцян, который подносчик снарядов, и другие, и Кривцов в какие-то игры очень хорош там.

Могут ли они стать чемпионами? Могут. По одной причине, если «Зенит» будет невзрачен. Только!

Мне совершенно очевидно, что да, тренер выжал из этих ребят. Всe равно мне думается, что, если «Зенит» заиграет в полную силу, он сильнее. Вот в чeм дело», – сказал Ловчев.