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    • Ловчев назвал условие для чемпионства «Краснодара» в этом сезоне

    Ловчев назвал условие для чемпионства «Краснодара» в этом сезоне

    Евгений Ловчев считает, что «Краснодар» способен выиграть РПЛ-2023/24, но при одном условии.

    «Может ли «Краснодар» стать чемпионом? Ну, потенциал есть, и хорошая работа тренера, вопросов нет.

    Конечно, очень большое значение имеет, есть в составе Кордоба или нет. Это вообще, считаю, лучший нападающий в нашем чемпионате сейчас. Удивительный человек, хватается за мячи, цепляется за них буквально.

    Но ведь «Краснодар» не только им ценен, там и Сперцян, который подносчик снарядов, и другие, и Кривцов в какие-то игры очень хорош там.

    Могут ли они стать чемпионами? Могут. По одной причине, если «Зенит» будет невзрачен. Только!

    Мне совершенно очевидно, что да, тренер выжал из этих ребят. Всe равно мне думается, что, если «Зенит» заиграет в полную силу, он сильнее. Вот в чeм дело», – сказал Ловчев.

    • После 19 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» на 2 очка.
    • Обе команды стартовали в весенней части сезона с домашних ничьих.
    • «Зенит» не смог обыграть «Спартак» (0:0), а «Краснодар» упустил победу над «Рубином» (1:1).

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    Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова

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    06.03.2024 17:50
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    Комментарии (10)
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    СпорЦмен
    1709738198
    Не в бровь, а в глаз!
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    ...уефан
    1709738681
    ...и этот хрен туда же. Подмахнул Газпрому. Если оценивать команду по потенциалу и совокупной стоимости игроков и приплюсовать сюда не слабую структуру клуба, то зачем тогда вообще командам выходить на поле и играть? По рейтингу места распределили и по отпускам...
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    JIEGEHDA
    1709738824
    Если Краснодар выиграет все оставшиеся матчи то он выиграет чемпионат . Вот что нужно чтобы они выиграли чемпионат
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    k611
    1709741462
    Кто меньше будет терять очки тот выиграет чемпионат.
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    Krics
    1709742357
    Не смешите ,как Миллер решит так и будет,ихмо.
    Ответить
    Romeo 123
    1709749589
    Зенит может проиграть только сам себе
    Ответить
    TIMOTHY
    1709752928
    Давненько не виделись с ловчевым )
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    TIMOTHY
    1709753128
    Как это Кордоба лучший в лиге !? А секта кричит что лучший, в мире даже,это их ,уголовник,) который в одиночку почти,ну с рыжим ,может порвать любую команду и не только в рпл!)
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