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    • Уткин задался вопросом по итогам матча «Бавария» – «Лацио»

    Уткин задался вопросом по итогам матча «Бавария» – «Лацио»

    Василий Уткин высоко оценил качество игры «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио».

    Бывшего комментатора удивляет, как такая команда может отставать на 10 очков от «Байера» в чемпионской гонке Бундеслиги.

    «Для меня главное впечатление от вчерашней «Баварии» формулируется вопросом: и вот эта команда отстает от лидера Бундеслиги на десять очков?

    Такая легкость почти в каждом розыгрыше. Что накоротке, что с переводами с фланга на фланг. Второй гол, когда с углового мяч долетает до Де Лигта, тот бьет в касание и откуда-то еще выскакивает Мюллер-раумдойтер и головой подправляет. Шик!

    А связки на флангах? Какие слаженные и какие разные, Геррейру с Мусиалой и Сане с Киммихом. Это просто один из лучших матчей «Баварии», что я видел.

    Может, это «Лацио» провалился? Может, просто удачный день? Но главный вопрос, повторюсь, один: и эта «Бавария» в Бундеслиге отстает от лидера на 10 очков?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Бавария» дома разгромила «Лацио» со счетом 3:0.
    • В гостевом матче мюнхенцы уступили 0:1.
    • Клуб уже объявил об отставке главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    06.03.2024 14:28
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