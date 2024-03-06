Уткин задался вопросом по итогам матча «Бавария» – «Лацио»

Василий Уткин высоко оценил качество игры «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио».

Бывшего комментатора удивляет, как такая команда может отставать на 10 очков от «Байера» в чемпионской гонке Бундеслиги.

«Для меня главное впечатление от вчерашней «Баварии» формулируется вопросом: и вот эта команда отстает от лидера Бундеслиги на десять очков?

Такая легкость почти в каждом розыгрыше. Что накоротке, что с переводами с фланга на фланг. Второй гол, когда с углового мяч долетает до Де Лигта, тот бьет в касание и откуда-то еще выскакивает Мюллер-раумдойтер и головой подправляет. Шик!

А связки на флангах? Какие слаженные и какие разные, Геррейру с Мусиалой и Сане с Киммихом. Это просто один из лучших матчей «Баварии», что я видел.

Может, это «Лацио» провалился? Может, просто удачный день? Но главный вопрос, повторюсь, один: и эта «Бавария» в Бундеслиге отстает от лидера на 10 очков?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.