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    • Стал известен срок дисквалификации Беллингема, обматерившего судью

    Стал известен срок дисквалификации Беллингема, обматерившего судью

    В Испании сообщили, как будет наказан полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

    • Англичанин обматерил арбитра Хесуса Хиля Мансано после субботнего матча с «Валенсией».
    • Судья не засчитал гол Беллингема, дав финальный свисток во время атаки «Реала».
    • Рефери удалил хавбека. Игра завершилась ничьей 2:2.

    Комитет по соревнованиям принял решение дисквалифицировать Беллингема на два матча.

    Его поведение сочли неуважительным и оскорбительным.

    «Реал» подаст апелляцию. Если ее не удовлетворят, то лидер мадридской команды пропустит встречи с «Сельтой» и «Осасуной».

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    Источник: Marca

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    06.03.2024 13:54
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