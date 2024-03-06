Стал известен срок дисквалификации Беллингема, обматерившего судью

В Испании сообщили, как будет наказан полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Англичанин обматерил арбитра Хесуса Хиля Мансано после субботнего матча с «Валенсией».

Судья не засчитал гол Беллингема, дав финальный свисток во время атаки «Реала».

Рефери удалил хавбека. Игра завершилась ничьей 2:2.

Комитет по соревнованиям принял решение дисквалифицировать Беллингема на два матча.

Его поведение сочли неуважительным и оскорбительным.

«Реал» подаст апелляцию. Если ее не удовлетворят, то лидер мадридской команды пропустит встречи с «Сельтой» и «Осасуной».