Кейн прокомментировал дубль в ворота «Лацио»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0) констатировал, что сезон получается для него удачным с точки зрения забитых голов. В прошедшей встрече англичанин сделал дубль.

«Идеальный для нас вечер. Это был большой матч, действительно важный момент во всем сезоне, и мы выдали игру на высшем уровне. Все смотрели на нас, на то, как мы собираемся реагировать после первого матча, и вся команда сыграла здорово как с мячом, так и без. Очень важно было действовать энергично.

Надеюсь, сможем использовать это как поворотный момент на оставшуюся часть сезона. Будем так играть в большинстве матчей – будем побеждать.

Я доволен двумя забитыми голами. О нападающем судят по голам и результативным передачам, особенно в больших матчах и в плей-офф, как сегодня. Возможность помочь команде укрепляет уверенность в себе, уверенность в команде. Я просто буду и дальше пытаться делать то, что я делаю.

Пока что это хороший сезон для меня в плане голов, но как команда мы знаем, что можем добиться большего», – сказал Кейн.