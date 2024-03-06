Сарри высказался о вылете «Лацио» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

«После второго гола пошла другая игра. Первый тайм мы провели на хорошем уровне, но «Бавария» сегодня была такой, которую все мы знаем. В этом турнире команды выкладываются по полной, и мы хорошо держались. Гол в раздевалку расстроил – мы уже почти не верили в то, что все можно исправить.

Все могло сложиться иначе. Наше выступление в Лиге чемпионов прошло со знаком плюс: побед больше, чем поражений», – сказал Сарри.