Мбаппе прокомментировал победу над «Сосьедадом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедад» (2:1) отметил, что его команда старалась сразу же подавить надежды соперников. В первой встрече парижане победили дома со счетом 2:0.

«Мы очень счастливы, это была наша цель, мы хотели победить и выйти в следующий раунд. Мы так и сделали, у нас был четкий план на игру. Мы не столкнулись с какими-либо серьезными трудностями, за исключением небольшой проблемы в конце, но мы не будем уделять этому особого внимания.

Мы знали, что нельзя спать, 2:0 после первой игры – это немного коварный счет. Если бы они открыли счет, то завели бы свою публику. Нужно было сразу же подавить их надежды, что мы и сделали.

Мы очень рады вернуться в четвертьфинал», – сказал Мбаппе Canal+.