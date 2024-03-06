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    Мбаппе прокомментировал победу над «Сосьедадом»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедад» (2:1) отметил, что его команда старалась сразу же подавить надежды соперников. В первой встрече парижане победили дома со счетом 2:0.

    «Мы очень счастливы, это была наша цель, мы хотели победить и выйти в следующий раунд. Мы так и сделали, у нас был четкий план на игру. Мы не столкнулись с какими-либо серьезными трудностями, за исключением небольшой проблемы в конце, но мы не будем уделять этому особого внимания.

    Мы знали, что нельзя спать, 2:0 после первой игры – это немного коварный счет. Если бы они открыли счет, то завели бы свою публику. Нужно было сразу же подавить их надежды, что мы и сделали.

    Мы очень рады вернуться в четвертьфинал», – сказал Мбаппе Canal+.

    • Форвард «ПСЖ» сделал дубль в прошедшем матче.
    • Клуб из Парижа вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2021 года.

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    Источник: страница Адриена Гренье в соцсети X

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    06.03.2024 08:19
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