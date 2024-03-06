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    • Уткин: «Вот почему на «Спартаке» газон зима изувечила, а на «Динамо» – нет?»

    Уткин: «Вот почему на «Спартаке» газон зима изувечила, а на «Динамо» – нет?»

    Комментатор Василий Уткин задался вопросом о причинах разной подготовки газонов на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арене» и «ВТБ Арене», где выступает «Динамо».

    «Такие разные зимы.

    Запустили проблему с токсичным активом; остались без лидера на неопределенный срок. Срок определен только у самого актива и ждет его в Амстердаме. На стадионе зима прибила газон; ощущение, что, уезжая на сборы, «Спартак» просто запер дверь и уехал, как дачник из летнего домика на зиму.

    Приехал – а там разгром.

    Но ведь это не летний домик. Это домина. Вот почему на «Спартаке» газон зима изувечила, а на «Динамо» – нет? Такие разные выдались зимы на Ленинградке и в Тушино, обалдеть просто.

    И к чему была вся эта предсезонка? С разговорами, с играми, с медийными активностями? Если за несколько дней все переворачивается? Вот похоже было при Цорне, помните: поехали на предсезонный турнир в Австрию, отыграли, болельщики отпереживали, а через пару недель выяснилось, что в сезоне будут играть ну совершенно другие люди.

    Московский «Спартак». Хоть стой, хоть падай.

    Хоть сядь», – написал Уткин.

    • Из-за проблем с газоном «Спартак» проведет домашний матч 20-го тура РПЛ c «Факелом» 10 марта в «Лужниках».
    • Красно-белые смогут вернуться на свою арену для ответного матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» 14 марта.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1709702263
    Какая проблема сыграть один матч не в Тушино , а в Лужниках ? Из пустого в порожнее , изо дня в день, одно и тоже, не надоело ? Промес знал свои риски и отвечает за это своей свободой и деньгами, никто зп выплачивать не станет , раз нет в команде.
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