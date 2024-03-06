Уткин: «Вот почему на «Спартаке» газон зима изувечила, а на «Динамо» – нет?»

Комментатор Василий Уткин задался вопросом о причинах разной подготовки газонов на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арене» и «ВТБ Арене», где выступает «Динамо».

«Такие разные зимы.

Запустили проблему с токсичным активом; остались без лидера на неопределенный срок. Срок определен только у самого актива и ждет его в Амстердаме. На стадионе зима прибила газон; ощущение, что, уезжая на сборы, «Спартак» просто запер дверь и уехал, как дачник из летнего домика на зиму.

Приехал – а там разгром.

Но ведь это не летний домик. Это домина. Вот почему на «Спартаке» газон зима изувечила, а на «Динамо» – нет? Такие разные выдались зимы на Ленинградке и в Тушино, обалдеть просто.

И к чему была вся эта предсезонка? С разговорами, с играми, с медийными активностями? Если за несколько дней все переворачивается? Вот похоже было при Цорне, помните: поехали на предсезонный турнир в Австрию, отыграли, болельщики отпереживали, а через пару недель выяснилось, что в сезоне будут играть ну совершенно другие люди.

Московский «Спартак». Хоть стой, хоть падай.

Хоть сядь», – написал Уткин.