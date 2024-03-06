Генич спрогнозировал чемпиона АПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением, кто выиграет английскую Премьер-лигу в этом сезоне.

После 27 туров в АПЛ лидирует «Ливерпуль» с 63 очками. Далее идут «Манчестер Сити» (62) и «Арсенал» (61).

«Очень интересно, чем всe закончится. Поражает, как «Ливерпуль» постоянно дожимает в концовках и забирает три очка. Они стабильно сохраняют спокойствие в решающих эпизодах на последних минутах – это показатель выдающегося класса. И это серьезный аргумент в гонке за чемпионство.

Однако я ставлю на «Манчестер Сити». Это каток. Машина. У них в ДНК доставать из себя максимум, когда с ними кто‑то начинает всерьез конкурировать.

В прошлом году это был только «Арсенал», сейчас – «Арсенал» и «Ливерпуль». В такие моменты они заводятся и включаются на полную мощь.

Не всегда команда Гвардиолы выглядит очень ярко, тот же «Арсенал» гораздо больше забивает, но у «Сити» чувствуется запас прочности и автоматизм.

Возможно, «Ливерпуль» будет держаться до последнего, но выиграет «Сити». В «Арсенал» верю меньше«, – сказал Генич.