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    Генич спрогнозировал чемпиона АПЛ

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением, кто выиграет английскую Премьер-лигу в этом сезоне.

    • После 27 туров в АПЛ лидирует «Ливерпуль» с 63 очками. Далее идут «Манчестер Сити» (62) и «Арсенал» (61).

    «Очень интересно, чем всe закончится. Поражает, как «Ливерпуль» постоянно дожимает в концовках и забирает три очка. Они стабильно сохраняют спокойствие в решающих эпизодах на последних минутах – это показатель выдающегося класса. И это серьезный аргумент в гонке за чемпионство.

    Однако я ставлю на «Манчестер Сити». Это каток. Машина. У них в ДНК доставать из себя максимум, когда с ними кто‑то начинает всерьез конкурировать.

    В прошлом году это был только «Арсенал», сейчас – «Арсенал» и «Ливерпуль». В такие моменты они заводятся и включаются на полную мощь.

    Не всегда команда Гвардиолы выглядит очень ярко, тот же «Арсенал» гораздо больше забивает, но у «Сити» чувствуется запас прочности и автоматизм.

    Возможно, «Ливерпуль» будет держаться до последнего, но выиграет «Сити». В «Арсенал» верю меньше«, – сказал Генич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Боров мясной
    1709676250
    Сколько ставит и где??? Я тоже ставлю, 20-100 евро, так приколоться.
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