Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Глава ДНР Пушилин сделал заявление о возрождении «Шахтера»

    Глава ДНР Пушилин сделал заявление о возрождении «Шахтера»

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин порассуждал о перспективах «Шахтера» из ДНР.

    «Шахтеру» точно быть, но вся работа, которая проводится, сопряжена с рядом организационных вопросов, которые необходимо решать в рамках еще не окончившихся боевых действий.

    Но абсолютно точно, что это очень востребовано среди наших местных жителей, та информация, которая просачивается про будущее команды настоящего «Шахтера», который родом из Донецка, воспринимается с воодушевлением.

    Поэтому мы проводим все подготовительные мероприятия. Команда «Шахтер» уже существует, сейчас она должна быть снабжена всем необходимым, чтобы иметь возможность участвовать в различного рода первенствах, соревнованиях, чемпионатах России.

    Я уверен, что донецкий «Шахтер» в рамках новых реалий, новой действительности себя еще покажет.

    Как только станет возможным проводить матчи на «Донбасс-Арене», «Шахтер» и его база будут в том числе там», – сказал Пушилин.

    • «Шахтер», принадлежащий Ринату Ахметову, не играет в Донецке с 2014 года.
    • За последние 10 лет он выступал в Харькове, Киеве и Львове.
    • Еврокубковые матчи в прошлом сезоне команда проводила в Польше, а в этом – в Германии.

    Новости по теме
    Директор «Шахтера» назвал Мудрика самым талантливым игроком мира 6
    Сафонов назвал лучший матч в своей карьере 1
    Обзор матча «Марсель» – «Шахтер» голы и лучшие моменты (Видео)
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2024 18:23
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1709654087
    ...весь вопрос в регистрации(...
    Ответить
    qwertyйцукен
    1709658178
    Прикольно.Два Шахтера. Один играет в еврокубках, второй еще не играет нигде.Гыгы
    Ответить
    bset
    1709661469
    Тот Шахтер будет ЛГБТшный, нацистский, загнивающий. А этот Шахтер будет суверенный, со своим путем, с традиционными ценностями, минимум двумя детьми и льготной ипотекой.
    Ответить
    Алексей З
    1709662959
    Сказочник. Шахтёр не пропадал , играет в еврокубках. "Новые реалии" ? Без Ахметова , кто ж вам стадион построит. В Саранске стадион пустует, чего бы вам там корни не бросить ? В КХЛ играют китайцы , обитающие в Подмосковье , ну и вы также устроитесь. Нас ничем не удивишь.
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1709663902
    Ворота в евро и мировой футбол закрыты на железные ворота. Осталось заварить их сваркой. Вы ещё бл Черноморец Одесский создайте, клоуны.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1709701143
    Ох бомбит у либерах, бедолаги, жаль вас))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+