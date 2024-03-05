В «Сосьедаде» озвучили сроки восстановления Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате дал информацию по травме Арсена Захаряна.

«У Захаряна небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока мы не знаем, примет ли игрок участие в ближайших тренировках с командой.

Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов», – сообщил Мундуате.