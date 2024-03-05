Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    В «Сосьедаде» озвучили сроки восстановления Захаряна

    Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате дал информацию по травме Арсена Захаряна.

    «У Захаряна небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока мы не знаем, примет ли игрок участие в ближайших тренировках с командой.

    Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов», – сообщил Мундуате.

    • Сегодня «Сосьедад» примет «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.
    • Летом испанцы выкупили Захаряна у «Динамо» за 13 млн евро.
    • Его статистика: 30 матчей, 1 ассист.

    Новости по теме
    Мостовой оценил перспективы Захаряна в «Сосьедаде»
    Тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос о возвращении Захаряна 2
    Захарян не сыграет с «ПСЖ»: известна причина 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2024 16:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+