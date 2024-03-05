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    • Агент Гурцкая: «Будет верхом несправедливости, если «Краснодар» удержится на втором месте»

    Агент Гурцкая: «Будет верхом несправедливости, если «Краснодар» удержится на втором месте»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая видит предпосылки к тому, что «Краснодар» выпадет из чемпионской гонки РПЛ.

    «Краснодар» спасает пара защитников и вратарь. По крайней мере, они не пропускают. Но я не знаю, как они собираются с этой командой... Будет верхом футбольной несправедливости, если «Краснодар» удержится на втором месте.

    Команда хочет стать чемпионом, у тебя есть шанс – каким-то чудом ты находишься на первом месте за 12 туров до конца. Пускай будет плохой «Зенит», это не твои проблемы, это тебя не касается. У тебя есть возможность зимой взять двух игроков, которые могут усилить команду.

    Кого они взяли? Виктора Са. Зачем «Краснодар» его привез? Для чего? Он ничего не сделал за всю игру против «Рубина». Кастаньо? Где он? Команда готовится, понимает, что у них нет трех ключевых футболистов из-за дисквалификаций, но ты не выпускаешь игрока, которого купил за 8 миллионов», – сказал Гурцкая.

    • «Краснодар» начал весеннюю часть сезона с домашней ничьей с «Рубином» (1:1).
    • Лидер РПЛ упустил победу, пропустив на 90-й минуте.
    • «Зенит» отстает от краснодарцев на 2 очка, «Динамо» – на 4.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    05.03.2024 16:16
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    Комментарии (4)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1709646447
    Зачем? Почему? Это внутренняя кухня быков, это не должно разглашаться. А Гурцкая наверное кого то хотел им втюхать, но не получилось, поэтому такие недовольные высказывания.Весна покажет кто прав, кто неправ.
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    NewLife
    1709646530
    Агентская болтовня, жалею, что прочел(
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    val69
    1709651001
    Краснодар уже который раз сливает весеннюю часть.. Походу, поговорка, что деньги не пахнут к ним не относится.. Пахнут ещё как.. газком...
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    BVG4
    1709658662
    Давно-давно песенка была такая, весьма и весьма интересная и с гениальными(для мужской части населения нашей страны) словами из текста: "Если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло"!!! Тимур Гурцкая пытается корчить из себя провидца, шамана, Джуну, Далай-ламу, Нострадамуса и Владимира Вольфовича Жириновского - один всех, в одном флаконе! Неуж-то и сам вправду считает, что ему все верят, НА роже-то явно написано: ХОЧУ ВПАРИТЬ клубу любую бездарность и за это ОТЛОХМАТИТЬ как можно больше бабок! Ишь оп твою мать, какая благородная тварь сыскалась! Не тех взял Краснодар.... Тьфу на тебя, шакаленка...
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