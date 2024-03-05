Агент Гурцкая: «Будет верхом несправедливости, если «Краснодар» удержится на втором месте»

Футбольный агент Тимур Гурцкая видит предпосылки к тому, что «Краснодар» выпадет из чемпионской гонки РПЛ.

«Краснодар» спасает пара защитников и вратарь. По крайней мере, они не пропускают. Но я не знаю, как они собираются с этой командой... Будет верхом футбольной несправедливости, если «Краснодар» удержится на втором месте.

Команда хочет стать чемпионом, у тебя есть шанс – каким-то чудом ты находишься на первом месте за 12 туров до конца. Пускай будет плохой «Зенит», это не твои проблемы, это тебя не касается. У тебя есть возможность зимой взять двух игроков, которые могут усилить команду.

Кого они взяли? Виктора Са. Зачем «Краснодар» его привез? Для чего? Он ничего не сделал за всю игру против «Рубина». Кастаньо? Где он? Команда готовится, понимает, что у них нет трех ключевых футболистов из-за дисквалификаций, но ты не выпускаешь игрока, которого купил за 8 миллионов», – сказал Гурцкая.