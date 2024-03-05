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    Канчельскис назвал лучшего российского нападающего

    Андрей Канчельскис рассказал, какого форварда считает лучшим в России прямо сейчас.

    «Успехи Тюкавина радуют. Наконец-то у нас игрок уже показывает лидерские качества в молодом возрасте, а не считается вечно перспективным.

    Прямо сейчас Тюкавин – лучший российский форвард. Если не сбавит, то имеет все шансы уехать в Европу.

    У него хорошее чувство гола – для нападающего очень ценное качество», – заявил Канчельскис.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 24 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.03.2024 14:28
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1709639748
    что? ещё один провидец?
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    DVOK68
    1709640332
    Силён.
    Ответить
    Алексей З
    1709643139
    Вчера Аршавин , сегодня Канчельскис, супер экспертиза. Хотелось бы спросить , а из скольки кандидатов вы лучшего выбираете, огласите весь список. У нас нападающих россиян 1-3 более-менее что из себя представляют, трудно ошибиться.
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    СпорЦмен
    1709648242
    Чувствую появится 2 новых агента, и не по недаидемости.
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