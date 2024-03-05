Канчельскис назвал лучшего российского нападающего

Андрей Канчельскис рассказал, какого форварда считает лучшим в России прямо сейчас.

«Успехи Тюкавина радуют. Наконец-то у нас игрок уже показывает лидерские качества в молодом возрасте, а не считается вечно перспективным.

Прямо сейчас Тюкавин – лучший российский форвард. Если не сбавит, то имеет все шансы уехать в Европу.

У него хорошее чувство гола – для нападающего очень ценное качество», – заявил Канчельскис.