Канчельскис назвал лучшего российского нападающего

Андрей Канчельскис рассказал, какого форварда считает лучшим в России прямо сейчас.
«Успехи Тюкавина радуют. Наконец-то у нас игрок уже показывает лидерские качества в молодом возрасте, а не считается вечно перспективным.
Прямо сейчас Тюкавин – лучший российский форвард. Если не сбавит, то имеет все шансы уехать в Европу.
У него хорошее чувство гола – для нападающего очень ценное качество», – заявил Канчельскис.
- 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 24 матчах.