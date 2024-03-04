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    Дзагоев раскрыл свои обязанности в ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, чем будет заниматься после возвращения в московский клуб.

    • Его назначили селекционером.
    • В пресс-релизе армейцев говорилось: «В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа».

    «Мы обсудили с Романом Юрьевичем [Бабаевым], что я буду связующим звеном между основой, молодежкой и школой.

    Моя задача как селекционера – находить качественных игроков для ЦСКА. Если есть подходящий игрок для основы, я должен посмотреть его игру на месте и дать свою оценку.

    Сегодня мы встречаемся с Евгением Шевелевым и обсуждаем планы на ближайшую неделю. У нас уже есть запланированные просмотры. График будет плавающий: иногда нужно будет оперативно вылететь в другую страну, чтобы посмотреть игрока.

    Все очень интересно, я в предвкушении этой работы. Надеюсь быть максимально полезным родному клубу. Так что, ЦСКА, вперед!» – заявил Дзагоев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2024 21:29
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