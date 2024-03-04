Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Захарян не сыграет с «ПСЖ»: известна причина

    Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, сообщил, что игрок пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    «У Арсена небольшое повреждение икроножной мышцы. Завтра с «ПСЖ» он не сыграет. Пока не известно, надолго ли он выбыл, но надеюсь, что нет.

    Просто приходится играть каждые три дня – в России такого графика и количества матчей у Захаряна не было», – сказал Голубин.

    • «Реал Сосьедад» примет «ПСЖ» во вторник, 5 марта, в 23:00 мск.
    • В первом матче парижане победили со счетом 2:0.
    • Захарян после переезда в Испанию сделал 1 ассист в 30 играх.

    Новости по теме
    Семин ответил, соответствует ли Захарян уровню «Сосьедада» 3
    У Захаряна одно результативное действие в 30 матчах за «Сосьедад» 1
    Примера. «Севилья» победила «Сосьедад», Захаряна заменили во втором тайме 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2024 18:53
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Napaleon Banapart
    1709568009
    Просто Асен в составе это минус один игрок...
    Ответить
    Slavyan50 RUS
    1709569148
    Получил, отдал на 3 метра-закрылся,вот и вся его игра
    Ответить
    RusUltras
    1709569650
    чисто кокорин в фиорентине, бесполезный тип
    Ответить
    ...уефан
    1709570662
    ...ты приехал туда, где надо впахивать, а не морду свою во все телекамеры впихивать...
    Ответить
    Fialet
    1709573755
    Причина известна - слабоват игрочишко.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+