Захарян не сыграет с «ПСЖ»: известна причина

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, сообщил, что игрок пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«У Арсена небольшое повреждение икроножной мышцы. Завтра с «ПСЖ» он не сыграет. Пока не известно, надолго ли он выбыл, но надеюсь, что нет.
Просто приходится играть каждые три дня – в России такого графика и количества матчей у Захаряна не было», – сказал Голубин.
- «Реал Сосьедад» примет «ПСЖ» во вторник, 5 марта, в 23:00 мск.
- В первом матче парижане победили со счетом 2:0.
- Захарян после переезда в Испанию сделал 1 ассист в 30 играх.