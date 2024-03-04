Захарян не сыграет с «ПСЖ»: известна причина

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, сообщил, что игрок пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«У Арсена небольшое повреждение икроножной мышцы. Завтра с «ПСЖ» он не сыграет. Пока не известно, надолго ли он выбыл, но надеюсь, что нет.

Просто приходится играть каждые три дня – в России такого графика и количества матчей у Захаряна не было», – сказал Голубин.