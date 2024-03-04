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    Холанд стал рекордсменом «Сити» в матчах против «МЮ» в АПЛ

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

    За четыре игры в манкунианском дерби в АПЛ он довел число результативных действий в них до 9 (6 голов и 3 передачи).

    Холанд совершил больше всего результативных действий среди игроков «Манчестер Сити» во встречах против «МЮ» в истории Премьер-лиги.

    • В первом круге нынешнего сезона норвежец сделал дубль в игре с «МЮ».
    • АПЛ появилась с сезона-1992/93.
    • Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2022 году.

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    Источник: страница Squawka в соцсети X

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    04.03.2024 13:29
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