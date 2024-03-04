Холанд стал рекордсменом «Сити» в матчах против «МЮ» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

За четыре игры в манкунианском дерби в АПЛ он довел число результативных действий в них до 9 (6 голов и 3 передачи).

Холанд совершил больше всего результативных действий среди игроков «Манчестер Сити» во встречах против «МЮ» в истории Премьер-лиги.