Холанд стал рекордсменом «Сити» в матчах против «МЮ» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился голом в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (3:1).
За четыре игры в манкунианском дерби в АПЛ он довел число результативных действий в них до 9 (6 голов и 3 передачи).
Холанд совершил больше всего результативных действий среди игроков «Манчестер Сити» во встречах против «МЮ» в истории Премьер-лиги.
- В первом круге нынешнего сезона норвежец сделал дубль в игре с «МЮ».
- АПЛ появилась с сезона-1992/93.
- Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2022 году.