Орлов: «Спартак» выглядел мощно, тренеры угадали с составом»

Комментатор Геннадий Орлов назвал закономерным результат матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0) и оценил игру гостей.

«Результат закономерен. Один момент меня, правда, смущает. В первом тайме, когда арбитры посчитали, что мяч не пересек линию ворот Максименко.

Ну почему у нас линию эту не чертят? Нет технологий? Не знаю... Все как-то на глаз, получается? А эпизод ключевой. По повторам я так не понял: был гол или нет. Технической базы не хватает (улыбается). Но в целом, наверное, ничья закономерна.

Но надо отдать должное и «Спартаку». Гости выглядели мощно. Тренеры угадали с составом. И ведь в концовке могли забить. Игнатов с левой попал в штангу.

Угальде признали лучшим игроком матча? Он хорош, усилит красно-белых. Опасно бил из-под защитника в дальний угол. Зряче. Недовольство Соболева своей заменой? Не знаю... По-моему, он ничего сегодня не показал. Где он был в первом тайме?

Решение Абаскаля уехать в Москву? Без комментариев (улыбается). Ну он же готовил команду. Игра у «Спартака» есть, какие тут вопросы? Перевод Зобнина на место правого защитника себя в целом оправдал, Дугласу Сантосу он не дал разгуляться. Так что Роман был хорош в плане разрушения, сил ему хватило, не «просел», – сказал Орлов.