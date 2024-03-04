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    • Орлов: «Спартак» выглядел мощно, тренеры угадали с составом»

    Орлов: «Спартак» выглядел мощно, тренеры угадали с составом»

    Комментатор Геннадий Орлов назвал закономерным результат матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0) и оценил игру гостей.

    «Результат закономерен. Один момент меня, правда, смущает. В первом тайме, когда арбитры посчитали, что мяч не пересек линию ворот Максименко.

    Ну почему у нас линию эту не чертят? Нет технологий? Не знаю... Все как-то на глаз, получается? А эпизод ключевой. По повторам я так не понял: был гол или нет. Технической базы не хватает (улыбается). Но в целом, наверное, ничья закономерна.

    Но надо отдать должное и «Спартаку». Гости выглядели мощно. Тренеры угадали с составом. И ведь в концовке могли забить. Игнатов с левой попал в штангу.

    Угальде признали лучшим игроком матча? Он хорош, усилит красно-белых. Опасно бил из-под защитника в дальний угол. Зряче. Недовольство Соболева своей заменой? Не знаю... По-моему, он ничего сегодня не показал. Где он был в первом тайме?

    Решение Абаскаля уехать в Москву? Без комментариев (улыбается). Ну он же готовил команду. Игра у «Спартака» есть, какие тут вопросы? Перевод Зобнина на место правого защитника себя в целом оправдал, Дугласу Сантосу он не дал разгуляться. Так что Роман был хорош в плане разрушения, сил ему хватило, не «просел», – сказал Орлов.

    • «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ с 31 очком после 19 туров. Команда отстает на четыре очка от «Динамо», идущего третьим.
    • В 20-м туре «Спартак» дома сыграет с «Факелом» 10 марта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2024 10:18
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    Комментарии (27)
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    ...уефан
    1709537933
    ... его терзают смутные сомнения, пересёк-не пересёк... Ни кого не терзают, а его терзают)...
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    Красногвардейчик
    1709539181
    Обе команды не показали хорошего футбола
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    slavutiq70
    1709541304
    Да тренерам Спартака и угадывать особо не чего было с состав ....посмотреть только кто в запасе и понятно что и выпускать то кроме тех кто вышел и особо не кого было ....разве что Соболя можно было совсем не выпускать ...
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    WE ARE FOR PETER
    1709546876
    При всем моем уважении к Орлову не соглашусь с ним! Какая мощь у автобуса может быть? Три этажа автобуса! Про рыжего все ясно и всем ,Придурок
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    WE ARE FOR PETER
    1709547302
    Зенит играл плохо а спам ещё хуже..две команды своей игрой плюнули в лицо 57 т болельщиков
    Ответить
    ivany4
    1709547690
    Оставте дедушку в покое! Спартак готовится к матчам, угадывает Семак. Игнатов пробил мимо, а не в штангу. Насчет смущений из-за отсутствия линий, все вопросы срач-тв, это они попилили выделенный бюджет. Но крику было на всю страну.))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709548298
    Подсталом!!!! Кто там выглядел мощно? Хряковский неликвид? Это Зенит забыл выйти на поле и продолжал, зевая гулять по полю как по песку в Эмиратах. Гыгыгы
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    Алексей З
    1709549876
    Вроде на днях уже 79 отметил , ну зачем лицемерить? Газпромовский матч-тв со всех возможных камер показал момент, ну не пересёк мяч линию ворот. Если честно , то Абаскалю и выбирать ( состав) особо не из кого, на поле вышли лучшие. Ещё раз посмотрели в деле Бабича , Джикия и рядом не стоит.
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    Скай
    1709550916
    глашатай бЗдинита, тайный поклонник Спартака..
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    Красногвардейчик
    1709556853
    «Результат закономерен. Один момент меня, правда, смущает. В первом тайме, когда арбитры посчитали, что мяч не пересек линию ворот Максименко. ========================== Не гони Геша....даже ты видел что гола не было, хорош пургу питерскую гнать!!!!
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