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    Орлов назвал недостатки в игре «Зенита» против «Спартака»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» в домашнем матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

    «Удовольствия от этой встречи я не получил. Ну какое удовольствие? Из того, что «Зенит» наигрывал, ничего в итоге не показал. И у меня сразу после матча возник вопрос: почему Педро вышел так поздно? Он же очень убедительно выглядел на сборах. Слишком мало времени провел на поле. Почему не дали ему отыграть весь второй тайм?

    Артур, надо признать, был очень пассивен. Подавал угловые, но этого же мало! Ни одного толкового прохода... Так что игра высветила проблемы сине-бело-голубых. Я уже как-то вам говорил, что на сборах команда Семака не встречалась с сильными соперниками, не сталкивалась с серьезным сопротивлением. Это тоже сегодня сказалось.

    Пока есть вопросы к физическому состоянию футболистов. И Вендел, и Клаудиньо допускали технический брак. Не набрали, в общем, форму. Надо подтягивать кондиции.

    «Зенит» побольше владел мячом, но где острота? Обычно питерцы создают по пять моментов за тайм! Мы этого не увидели. После осечки «Краснодара» надо было побеждать! Не хватило легкости. Вся команда не готова физически еще. Отсюда такие неточные передачи, кто-то где-то недобегает, недотягивается.

    Соперники рисковали, разыгрывая мячи через вратаря. Хорошо это или плохо? Нет ответа. Адамов же ни разу не выбил мяч, все через пас старался начать атаки. А ему как-то Фернандес отдал очень опасно. Могли же перехватить...

    Игра Марио? Он, конечно, старался, но, увы, слишком предсказуем. Его разгадывают. Не хватает нестандартных ходов. И потом: у него нет никакого пока взаимопонимания с Артуром, не работает эта связка на правом фланге.

    Повторюсь, пока все еще сыровато. В следующем туре питерцы играют в Екатеринбурге. Там уже другие погодные условия. Посмотрим, как отреагируют бразильцы. Отрыв от «Краснодара» остался прежним. Все еще впереди. А ведь наверняка кто-то подтянется. Возможно, «Динамо», – сказал Орлов.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 37 очками после 19 туров. Команда отстает на два очка от «Краснодара» и опережает на два очка «Динамо».
    • В 20-м туре «Зенит» в гостях сыграет с «Уралом» 9 марта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2024 09:41
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    Комментарии (16)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709535289
    Зенит отвратительно играл. Физика была на нуле, еле ходили, не то что бегали. Один Мостовой старался на полную, подсадив двух хряков на карточки. Семак не подготовил команду к игре вообще. Создалось впечатление, что команда только проснулась на сборах и вышли зевая на пляж. Не то что в пол силы, а и треть силы не отдали на поле. Такой клуб как свинарня должны были выносить с неприличным счетом в одну калитку. Поэтому хряки после игры ссали от радости кипятком от нулевой ничьей, что самому Зениту не проиграли. С такой игрой болельщиков поубавится на стадионе. Гыгыгы
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    СпорЦмен
    1709536356
    Семак всем испортил настроение на неделю. Резюмировал матч.
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    ЯНикПоменял
    1709537071
    Краснодар подарил шанс его обойти, но Зенит не ищет лёгких путей. Жаль людей, которые пришли на стадион и потратили свои деньги. Ну и конечно гениальные замены под финальный свисток.
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    JTherry
    1709538086
    а в следующем туре Уралу отступать некуда, придется выносить зеньку на морозе, бразильские бом.жи боятся мороза, как инфляции бразильского реала...) Спартак показал слабость в игре бом.жей, давай, картофан, не осрамись..!))
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    andr45
    1709539297
    А вот Веденеев, экс-игрок Зенита, в СЭ назвал другие проблемы, с которыми столкнулся ZENITE перед игрой. И это, в первую очередь, НЕ ССЫГРАННОСТЬ состава. В самом деле, многие бразильцы, можно сказать в раздевалке перед игрой познакомились друг с другом. Кроме того, как указываает Веденееев, в Бразилии играют в другой футбол, который неизвестен бразильцам. Поэтому для Фернандеса, Нино, Сантоса, Барриоса, Вендела, Клаудиньо, Артура, Кассьерро, футбол, характерный для РПЛ, оказался неожиданным открытием. Подробнее СЭ от 04.03.2024
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    anatolich72
    1709545484
    Нужно срочно менять регламент, 11легов на поле иначе зеньке как то тяжело.
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