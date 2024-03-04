Орлов назвал недостатки в игре «Зенита» против «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» в домашнем матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Удовольствия от этой встречи я не получил. Ну какое удовольствие? Из того, что «Зенит» наигрывал, ничего в итоге не показал. И у меня сразу после матча возник вопрос: почему Педро вышел так поздно? Он же очень убедительно выглядел на сборах. Слишком мало времени провел на поле. Почему не дали ему отыграть весь второй тайм?

Артур, надо признать, был очень пассивен. Подавал угловые, но этого же мало! Ни одного толкового прохода... Так что игра высветила проблемы сине-бело-голубых. Я уже как-то вам говорил, что на сборах команда Семака не встречалась с сильными соперниками, не сталкивалась с серьезным сопротивлением. Это тоже сегодня сказалось.

Пока есть вопросы к физическому состоянию футболистов. И Вендел, и Клаудиньо допускали технический брак. Не набрали, в общем, форму. Надо подтягивать кондиции.

«Зенит» побольше владел мячом, но где острота? Обычно питерцы создают по пять моментов за тайм! Мы этого не увидели. После осечки «Краснодара» надо было побеждать! Не хватило легкости. Вся команда не готова физически еще. Отсюда такие неточные передачи, кто-то где-то недобегает, недотягивается.

Соперники рисковали, разыгрывая мячи через вратаря. Хорошо это или плохо? Нет ответа. Адамов же ни разу не выбил мяч, все через пас старался начать атаки. А ему как-то Фернандес отдал очень опасно. Могли же перехватить...

Игра Марио? Он, конечно, старался, но, увы, слишком предсказуем. Его разгадывают. Не хватает нестандартных ходов. И потом: у него нет никакого пока взаимопонимания с Артуром, не работает эта связка на правом фланге.

Повторюсь, пока все еще сыровато. В следующем туре питерцы играют в Екатеринбурге. Там уже другие погодные условия. Посмотрим, как отреагируют бразильцы. Отрыв от «Краснодара» остался прежним. Все еще впереди. А ведь наверняка кто-то подтянется. Возможно, «Динамо», – сказал Орлов.