Тюкавин повторил достижение Кокорина в РПЛ

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин сделал результативный пас в матче с «Локомотивом». Он отдал голеву передачу на Дениса Макарова.

Тюкавин отметился результативными действиями в семи матчах РПЛ подряд (5 голов и 3 передачи).

С момента начала сбора статистики голевых передач (2009 год), только Александр Кокорин отмечался результативными действиями в составе «Динамо» в семи играх подряд – в 2013 году.

Кроме того, Тюкавин стал самым молодым игроком в истории РПЛ с 7+ матчами подряд с голевыми действиями (21 год и 255 дней).