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    Тюкавин повторил достижение Кокорина в РПЛ

    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин сделал результативный пас в матче с «Локомотивом». Он отдал голеву передачу на Дениса Макарова.

    Тюкавин отметился результативными действиями в семи матчах РПЛ подряд (5 голов и 3 передачи).

    С момента начала сбора статистики голевых передач (2009 год), только Александр Кокорин отмечался результативными действиями в составе «Динамо» в семи играх подряд – в 2013 году.

    Кроме того, Тюкавин стал самым молодым игроком в истории РПЛ с 7+ матчами подряд с голевыми действиями (21 год и 255 дней).

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    Источник: Opta

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    03.03.2024 19:25
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    Комментарии (5)
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    TIMOTHY
    1709484843
    Молодец тюка
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    DOCTOR PENALTY
    1709486908
    Читая такие заголовки, вздрагиваешь. Кокорин известен достижениями. )
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    Fialet
    1709497338
    Я уж думал тоже кого нибудь стулом охерачил.
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