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    • Глушаков оценил скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»: «Они забыли про свою крышу с бакланами?»

    Глушаков оценил скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»: «Они забыли про свою крышу с бакланами?»

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал скандальный жест генерального директора «Зенита» Александра Медведева в адрес москвичей.

    • Глава петербургского клуба в ходе общения с Клаудиньо показал жест, обозначающий половой акт, в адрес «Спартака».
    • Это было выложено пресс-службой «Зенита».
    • Потом видео было удалено.

    – Жест Медведева в адрес «Спартака» – это что для вас?

    – Когда он это показал, кому-то надо было ответить. Но этого не произошло, поэтому придется им отвечать на поле.

    – Как бы вы отреагировали?

    – Я бы точно что-то придумал – дал бы ответку. Они могут что-то показывать, а ты нет? Питерцы разве забыли про свою легендарную крышу с бакланами? Удивился, что из «Спартака» никто не ответил ему, в креатив бы ушли и придумали что-то.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.03.2024 15:54
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    Комментарии (21)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709473205
    Под этой крышей грелись в холода сотни тысяч болельщиков. А в свинарне потёк газон. Закрывашку пора разбирать, а хряков расформировать за сообщничество с наркодилером.
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    Вежливый такой
    1709473553
    Где ты, а где он? Смех от потуги банщика.
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    Дубина
    1709474533
    Бакланы! Вибратор поломанный( Крыша)Стены потекли,((( 12 лет баклан-арену строили а через два дня траву краской красили((( Позор аля-бзяниту((!!!,,,,,
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1709475290
    Глушак-заглохни!
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    dragoff
    1709475720
    Дураку только дураки и отвечают, Дениска
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    Bez Imeni
    1709478088
    А чего с крышей не так?
    Ответить
    ySS
    1709478317
    Не надо уподобляться быдлу отвечая.
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    Цугундeр
    1709478594
    Мудийное лицо ,а такое себе позволяет.Великий креативщик Глушак.
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    WE ARE FOR PETER
    1709480131
    Ты договоришься мерзость
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    Pit-Bull-google
    1709499265
    Вот время настало)) из мухи слона делают )))
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