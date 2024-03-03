Глушаков оценил скандальный жест Медведева в адрес «Спартака»: «Они забыли про свою крышу с бакланами?»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал скандальный жест генерального директора «Зенита» Александра Медведева в адрес москвичей.
- Глава петербургского клуба в ходе общения с Клаудиньо показал жест, обозначающий половой акт, в адрес «Спартака».
- Это было выложено пресс-службой «Зенита».
- Потом видео было удалено.
– Жест Медведева в адрес «Спартака» – это что для вас?
– Когда он это показал, кому-то надо было ответить. Но этого не произошло, поэтому придется им отвечать на поле.
– Как бы вы отреагировали?
– Я бы точно что-то придумал – дал бы ответку. Они могут что-то показывать, а ты нет? Питерцы разве забыли про свою легендарную крышу с бакланами? Удивился, что из «Спартака» никто не ответил ему, в креатив бы ушли и придумали что-то.