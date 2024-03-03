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    • «Динамо» выпустило ролик «Ограбление поезда» перед матчем с «Локо»

    «Динамо» выпустило ролик «Ограбление поезда» перед матчем с «Локо»

    Пресс-служба «Динамо» опубликовала мультипликационный ролик-анонс перед матчем 19-го тура РПЛ против «Локомотива».

    «Трейлер мультфильма «Ограбление поезда».

    В пластмассовом мире всe спокойно у пассажиров красно-зелeного вагона. Но в какой-то момент планы меняются. Неизвестные в бело-голубой форме приходят забрать то, что принадлежит им по праву», – написали динамовцы в телеграме.

    • Игра на «ВТБ Арене» начнется в 16:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • Команды занимают 3-е и 5-е места в таблице РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 13:43
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    Комментарии (6)
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    zra78
    1709465614
    Ну менты...
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    anatolich72
    1709465932
    Как то глупо
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    Cleaner
    1709468573
    Динамо, сними лучше фильм и назови его "ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА". А мы все ПОРЖЕМ!!!...)))
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    neim
    1709470134
    Главное три очка сегодня забрать динамикам, а там пусть хоть глупо, хоть тупо, все одно, поржом потом над конями еще раз ))).
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    Vratarь
    1709473193
    Плагиат же!
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