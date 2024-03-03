«Динамо» выпустило ролик «Ограбление поезда» перед матчем с «Локо»

Пресс-служба «Динамо» опубликовала мультипликационный ролик-анонс перед матчем 19-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Трейлер мультфильма «Ограбление поезда».

В пластмассовом мире всe спокойно у пассажиров красно-зелeного вагона. Но в какой-то момент планы меняются. Неизвестные в бело-голубой форме приходят забрать то, что принадлежит им по праву», – написали динамовцы в телеграме.