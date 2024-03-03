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    Мостовой прокомментировал ничью «Зенита» и «Спартака»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по матчу 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).

    «Впечатление от игры нормальное, даже хорошее. «Зенит» был ближе к победе. Может, на один-полтора момента наиграл больше, чем «Спартак». Если говорить про «Спартак», то он месяц отдыхал, полтора месяца готовился. Физическое состояние должно быть хорошее, что мы и увидели. Другое дело, что некоторые нюансы в игре присутствовали, поэтому такой и результат. Все боролись, все бились, никто грубо не ошибался. Поэтому «Зенит» не смог забить, в том числе, когда «Спартак» мяч с линии вынес.

    Многие мне говорили сегодня до игры: «А вот Гильермо Абаскаля сегодня не будет». Я и не знал, что его не будет, а какая разница-то? Вот «Спартак» и без него не проиграл. Сколько таких случаев в футболе было, когда тренер или кто-либо еще не присутствовал на игре. В шутку можно даже сказать, что Абаскаль тогда и «Спартаку» не нужен, раз команда без него не проиграла в Питере», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» не проиграл в Петербурге в РПЛ впервые с 2018 года.
    • Спартаковцы поднялись на 4-е место.
    • Впереди у «Спартака» домашний матч в «Лужниках» против «Факела».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2024 10:52
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    Комментарии (17)
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    ivany4
    1709453905
    В бизнесе есть поговорка - Хорошо отлаженное предприятие, должно приносить максимум прибыли. А в отсутствие руководства - максимум + 5 процентов прибыли. Мостовой, если осо*рался со своими прогнозами и "критическими замечаниями", то лучше молчи. А иди и усердно учись. И постарайся понять, как. не играя в футбол, сделать команду, способную играть в отсутствии тренера.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709454017
    Праздник в Тушино!) Великая ничья великого клуба и кубок чемпионов взят))) или что там за ничью,по поросёнку дадут,дали бы так денег нет даже на поле)) нищеброды
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709454103
    Весело с вами все таки сектанты)) никакого мышления у вас в свинарнике
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    SLADE2019
    1709454476
    И где, ты Мостовой близость большую к победе у Зенита усмотрел? С вискарем, наверное матч смотрел?
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709456253
    Это для хряков игра была нормальная, а комментаторы ссали кипятком от радости увиденного. Зенитовские болельщики в шоке от увиденного. Зенит вообще не играл. Ходили пешком против каких то лузеров. Гыгыгы
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    Виторио
    1709558310
    После рестарта нельзя такие матчи назначать. Половина команд просто спит. Или все - почти.
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