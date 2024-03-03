Мостовой прокомментировал ничью «Зенита» и «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался по матчу 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (0:0).

«Впечатление от игры нормальное, даже хорошее. «Зенит» был ближе к победе. Может, на один-полтора момента наиграл больше, чем «Спартак». Если говорить про «Спартак», то он месяц отдыхал, полтора месяца готовился. Физическое состояние должно быть хорошее, что мы и увидели. Другое дело, что некоторые нюансы в игре присутствовали, поэтому такой и результат. Все боролись, все бились, никто грубо не ошибался. Поэтому «Зенит» не смог забить, в том числе, когда «Спартак» мяч с линии вынес.

Многие мне говорили сегодня до игры: «А вот Гильермо Абаскаля сегодня не будет». Я и не знал, что его не будет, а какая разница-то? Вот «Спартак» и без него не проиграл. Сколько таких случаев в футболе было, когда тренер или кто-либо еще не присутствовал на игре. В шутку можно даже сказать, что Абаскаль тогда и «Спартаку» не нужен, раз команда без него не проиграла в Питере», – сказал Мостовой.

«Спартак» не проиграл в Петербурге в РПЛ впервые с 2018 года.

Спартаковцы поднялись на 4-е место.

Впереди у «Спартака» домашний матч в «Лужниках» против «Факела».

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