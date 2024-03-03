Тренер «Спартака» оценил подсказки Джикии по ходу матча с «Зенитом»

Владимир Слишкович, тренер «Спартака», высказался о подсказках запасного защитника Георгия Джикии по ходу матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Георгий – капитан. Ими не становятся, а рождаются. У Георгия есть лидерские качества, он старается гнать команду даже в тот момент, когда не находится на поле. Остальные ребята тоже помогали. Георгий – эмоциональный человек, поддерживал команду. Делал то, что должен был. Мы гордимся, что у нас есть такой игрок», – сказал Слишкович.

Слишкович заменял дисквалифицированного главного тренера Гильермо Абаскаля.

У Джикии летом истекает контракт.

Он брал со «Спартаком» РПЛ.

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