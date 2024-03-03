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    • Тренер «Спартака» оценил подсказки Джикии по ходу матча с «Зенитом»

    Тренер «Спартака» оценил подсказки Джикии по ходу матча с «Зенитом»

    Владимир Слишкович, тренер «Спартака», высказался о подсказках запасного защитника Георгия Джикии по ходу матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Георгий – капитан. Ими не становятся, а рождаются. У Георгия есть лидерские качества, он старается гнать команду даже в тот момент, когда не находится на поле. Остальные ребята тоже помогали. Георгий – эмоциональный человек, поддерживал команду. Делал то, что должен был. Мы гордимся, что у нас есть такой игрок», – сказал Слишкович.

    • Слишкович заменял дисквалифицированного главного тренера Гильермо Абаскаля.
    • У Джикии летом истекает контракт.
    • Он брал со «Спартаком» РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2024 09:24
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    Комментарии (7)
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    WE ARE FOR PETER
    1709449561
    Оценил подсказки))) ну блин и придурки))
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    TIMOTHY
    1709450014
    Хрю хрю секта,вам посыл)) быстро переобулись и давайте нахваливать униженного вами Джикию ))) исполняйте
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    NewLife
    1709451670
    Бакланы на сковородке, вас с огня уже сняли, можете не шипеть)))))
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    ivany4
    1709452581
    Вчера после этого момента промелькнула мысль, что Жоре хорошо бы уже сейчас начать тренировать в Академии мальчишек, и подавать документы на учебу. Как говорится, и лицо сохранил и момент оценил.
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    Stanislav-Tsoi-google
    1709457537
    Что-то я много слышу разговоров о капитанских качествах, вот только на поле не проявлялись они в должной мере.что касается самого эпизода, то тренер просто загладил эффект от телекартинки.все решалось из Москвы.
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