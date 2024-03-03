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    «Пари НН» – «Факел»: прогноз на матч 19 тура РПЛ, 3 марта

    В воскресенье, 3 марта, в 19 туре РПЛ «Пари НН» сыграет с воронежским «Факелом». Игра начнется в 14:00 по мск.

    «Пари НН»

    «Пари НН» занимает 9-е место с 24 очками после 18 матчей. Команда имеет в своем активе 7 побед, 3 ничьи и 8 поражений. Разница в голах составляет -1 (15:16).

    «Факел»

    «Факел» располагается на 11-й позиции с 21 очками. За 18 матчей команда одержала 5 побед, сыграла в ничью 6 раз и потерпела 7 поражений. Разница в голах составляет -4 (15:19).

    Прогноз на матч «Пари НН» – «Факел»

    История противостояния команд насчитывает 13 матчей, в которых нижегородцы выиграли семь встреч, а «Факел» победил в пяти матчах. «Пари НН» забили 14 голов, а воронежцы забили 13 мячей.

    «Пари НН» не проигрывает на протяжении трех встреч, а «Факел» – четыре поединка. Впрочем, подопечные Сергея Юрана выглядят фаворитом матча. Предположим, хозяева выиграют этот матч, голов будет забито немного, вряд ли обе команды пропустят. Наш прогноз – победа «Пари НН» (2.42), тотал меньше 2.5 (1.52), обе забьют «нет» (1.68).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2024 09:12
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