Соболев прокомментировал свое поведение после замены в матче с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своем поведении в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Игрока заменили, после чего он сразу ушел в раздевалку.

Спустя несколько минут Соболев вернулся.

«Не надо искать того, чего нет. Футбол – это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда.

Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», – написал игрок.

«Спартак» впервые с 2018 года не проиграл «Зениту» в Петербурге в рамках РПЛ.

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