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    • Соболев прокомментировал свое поведение после замены в матче с «Зенитом»

    Соболев прокомментировал свое поведение после замены в матче с «Зенитом»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своем поведении в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

    • Игрока заменили, после чего он сразу ушел в раздевалку.
    • Спустя несколько минут Соболев вернулся.

    «Не надо искать того, чего нет. Футбол – это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда.

    Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», – написал игрок.

    • «Спартак» впервые с 2018 года не проиграл «Зениту» в Петербурге в рамках РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Александра Соболева

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    02.03.2024 22:47
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    Комментарии (33)
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    TIMOTHY
    1709415955
    Чем гордиться то) выставили автобус и еле отскочили!) Также в очередной раз отдали очки чемпионам) верно ,фарм и должен вести себя как фарм
    Ответить
    TIMOTHY
    1709415994
    А ты Саша юбку поправь,ведёшь себя как девка истеричка
    Ответить
    AtticusFinch
    1709423756
    Соболев дебил...его место в Медиа Лиге
    Ответить
    Алексей З
    1709438477
    Команда на поле была , бились, но уже не мальчик и должен контролировать свои эмоции. Не солидно как-то.
    Ответить
    subbotaspartak
    1709438619
    Нападающий без гола это плохо
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    k611
    1709439509
    Сам признал что сыграл неважно. А эмоции у всех бывают. Надо двигаться дальше.
    Ответить
    zigbert
    1709443746
    Хорошо что все осознал и сделал правильные выводы.
    Ответить
    BVG4
    1709446499
    Такое поведение на публике (то к своему паху руками, во время игры лезет, то драться с футболистами других команд кидается, теперь - вот такой взрыв необузданных эмоций, на вполне справедливую замену) наталкивает на мысль: - а всё ли в порядке с психическим состоянием человека? Может пора диагностику головного мозга с помощью современных медицинских аппаратов более тщательно провести?! Ведь качественное выявление возможных отклонений на РАННЕЙ стадии позволит надеяться на благоприятный конечный исход! А так можем просто потерять футболиста...
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    Константин-Шапкин-google
    1709471664
    Саша старается.видно не всё получается, все мы люди живые. Главное признавать свои ошибки и работать на результат команды
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    Art1989
    1709505982
    Я старался, но я ж не виноват что бревно )))
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