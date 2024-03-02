Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Спартака» прокомментировал поведение Соболева после замены

    Тренер «Спартака» прокомментировал поведение Соболева после замены

    Владимир Слишкович, тренер «Спартака», высказался о поведении форварда Александра Соболева в матче против «Зенита» (0:0).

    • Игрока заменили, после чего он сразу ушел в раздевалку.
    • Спустя несколько минут Соболев вернулся.
    • Слишкович заменял дисквалифицированного Гильермо Абаскаля.

    «Эпизод с Соболевым? Это не конфликт. И я прошу их не искать. Их не существует. Саша эмоциональный игрок, он сильно помог команде. И злился, потому что не забил. А он жаждет именно этого. Он принял душ и вернулся. И сделал то, что сделал на поле», – сказал Слишкович.

    РПЛ возвращается: отгадывайте игроков любимого чемпионата в новой игре!

    Новости по теме
    В «Спартаке» отреагировали на новость о проблемах с весом у Джикии и Соболева 5
    Названы два худших полевых игрока «Спартака» по мышечной и жировой массе 24
    «Вообще нулевой»: Бубнов – об игроке «Спартака» в матче с «Зенитом» 9
    Источник: телеграм-канал Дмитрия Зимина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2024 22:04
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1709408631
    Владимир Слишкович: - Эпизод с Соболевым? Это не конфликт. Просто Дельфин это гопник голимый, который Спартака ПОЗОРИТ.
    Ответить
    Hamletspb
    1709412080
    Ходил, искал Черчесова, не нашел - вернулся расстроенным.
    Ответить
    Сергей-Сарана-vkontakte
    1709452184
    Что футболист, что человек - говно!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+