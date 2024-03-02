Тренер «Спартака» прокомментировал поведение Соболева после замены

Владимир Слишкович, тренер «Спартака», высказался о поведении форварда Александра Соболева в матче против «Зенита» (0:0).

Игрока заменили, после чего он сразу ушел в раздевалку.

Спустя несколько минут Соболев вернулся.

Слишкович заменял дисквалифицированного Гильермо Абаскаля.

«Эпизод с Соболевым? Это не конфликт. И я прошу их не искать. Их не существует. Саша эмоциональный игрок, он сильно помог команде. И злился, потому что не забил. А он жаждет именно этого. Он принял душ и вернулся. И сделал то, что сделал на поле», – сказал Слишкович.

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