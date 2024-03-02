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    • Спартаковец Бабич рассказал, что его раздражает в Москве: «Терпеть не могу!»

    Спартаковец Бабич рассказал, что его раздражает в Москве: «Терпеть не могу!»

    Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился впечатлениями от жизни в России.

    «Многие спрашивают меня о России и РПЛ. Не сказал бы, что иностранцы боятся вашей страны. Они просто думают о более топовых лигах и шансе сыграть в еврокубках, которого в России пока нет.

    Но я в «Спартаке» уже полгода и по-настоящему счастлив. Хочу провести в России много лет. И когда разговариваю с иностранцами, говорю только хорошее о вашей стране и «Спартаке».

    В России чувствую себя комфортно и безопасно. Обожаю московские рестораны. А вот пробки терпеть не могу! Нужно много терпения, тяжело рассчитать время. В Москве передвигаюсь только с водителем. Самому садиться за руль нет никакого желания.

    Вообще везде много людей, куда бы ты ни пошел. При этом всюду мне действительно хорошо и безопасно», – сказал 27-летний серб.

    • В августе «Спартак» выкупил Бабича у «Альмерии» за 5 млн евро.
    • В составе новой команды игрок забил 2 гола в 13 матчах.

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    Источник: Sport24

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    02.03.2024 15:32
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1709383271
    ...ну, остаётся тебе теперь, порадовать нас своей игрой...
    Ответить
    Нас Много
    1709384546
    Заголовок конечно обсирательный. Это для вызова интереса у публики, ведь Бабич в основном рассказывал, что ему нравится в России...
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