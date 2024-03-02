Спартаковец Бабич рассказал, что его раздражает в Москве: «Терпеть не могу!»

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился впечатлениями от жизни в России.

«Многие спрашивают меня о России и РПЛ. Не сказал бы, что иностранцы боятся вашей страны. Они просто думают о более топовых лигах и шансе сыграть в еврокубках, которого в России пока нет.

Но я в «Спартаке» уже полгода и по-настоящему счастлив. Хочу провести в России много лет. И когда разговариваю с иностранцами, говорю только хорошее о вашей стране и «Спартаке».

В России чувствую себя комфортно и безопасно. Обожаю московские рестораны. А вот пробки терпеть не могу! Нужно много терпения, тяжело рассчитать время. В Москве передвигаюсь только с водителем. Самому садиться за руль нет никакого желания.

Вообще везде много людей, куда бы ты ни пошел. При этом всюду мне действительно хорошо и безопасно», – сказал 27-летний серб.

В августе «Спартак» выкупил Бабича у «Альмерии» за 5 млн евро.

В составе новой команды игрок забил 2 гола в 13 матчах.

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