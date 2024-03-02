Орлов рассказал, кто сорвал переход Фалькао в «Зенит»

Журналист Геннадий Орлов раскрыл причину срыва трансфера Радамеля Фалькао в «Зенит».

«У Виллаш-Боаша были Халк, Витсель, Гарай. Более того – он уже договорился с Фалькао и Моутинью. А потом кричал: «Мутко зарубил нашу команду!»

Семьи Моутинью и Фалькао уже приехали в Петербург смотреть условия для жизни. И тут недели за полторы до старта ужесточают лимит на легионеров. Хотя идея не Мутко принадлежала, а выше.

Только из-за этого они не перешли в «Зенит» – лимит же. Но всe равно при Виллаш-Боаше «Зенит» показал лучший результат в Лиге чемпионов, выиграв группу», – рассказал Орлов.