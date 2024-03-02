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    Орлов рассказал, кто сорвал переход Фалькао в «Зенит»

    Журналист Геннадий Орлов раскрыл причину срыва трансфера Радамеля Фалькао в «Зенит».

    «У Виллаш-Боаша были Халк, Витсель, Гарай. Более того – он уже договорился с Фалькао и Моутинью. А потом кричал: «Мутко зарубил нашу команду!»

    Семьи Моутинью и Фалькао уже приехали в Петербург смотреть условия для жизни. И тут недели за полторы до старта ужесточают лимит на легионеров. Хотя идея не Мутко принадлежала, а выше.

    Только из-за этого они не перешли в «Зенит» – лимит же. Но всe равно при Виллаш-Боаше «Зенит» показал лучший результат в Лиге чемпионов, выиграв группу», – рассказал Орлов.

    • Речь идет о летнем ТО 2015 года.
    • Тогда Фалькао вернулся в «Монако» после аренды в «Манчестер Юнайтед».
    • После срыва переговоров с «Зенитом» колумбиец перешел в «Челси».

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.03.2024 10:30
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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709367544
    Да, помню тогда Зенит подставили. За неделю до начала чемпионата, когда Боаш согласовал переход топ игроков изменили лимит. Гыгыгы
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    fakeid
    1709367803
    Ну да, так и было. Путин чё-то там сказал, что мы олимпиаду выиграть не можем. Тогда было 7+4 на поле, хотели сделать 10+15 в заявке, но после его слов сделали 6+5 на поле. Тогда мы не только Фалькао потеряли, но и Чичарито и Вейналдума. Ещё и забивного Рондона пришлось продать из-за нового лимита. Боаш взбесился и сказал, что уйдёт по окончании сезона из этого чемпионата имени мутко, что и сделал)
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