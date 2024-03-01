Орлов рассказал о конфликте с Дзюбой

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о взаимоотношениях с бывшим нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, ныне выступающим в «Локомотиве».

«У меня была неприятная история с Дзюбой. Я старался быть поближе к команде. Даже на короткие предматчевые тренировки на выезде приходил и наблюдал.

Тот же Аршавин – талантище, но тренировался иногда вполноги. Наши футболисты не держат темп все 90 минут, это очевидно. И я видел, что Дзюба – тоже с ленцой. Сыграет эпизод, мяч теряет и делает паузу. Не участвует в активной игре в центре поля и в обороне.

А я же сам был футболистом и всe это прошeл. На мои реплики в эфире Дзюба отвечал: «Зато я голевой пас отдам, забью». Но не всегда же у тебя это получается, а есть командные действия. Остальные же пашут», – сказал Орлов.