Орлов рассказал о конфликте с Дзюбой

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о взаимоотношениях с бывшим нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, ныне выступающим в «Локомотиве».
«У меня была неприятная история с Дзюбой. Я старался быть поближе к команде. Даже на короткие предматчевые тренировки на выезде приходил и наблюдал.
Тот же Аршавин – талантище, но тренировался иногда вполноги. Наши футболисты не держат темп все 90 минут, это очевидно. И я видел, что Дзюба – тоже с ленцой. Сыграет эпизод, мяч теряет и делает паузу. Не участвует в активной игре в центре поля и в обороне.
А я же сам был футболистом и всe это прошeл. На мои реплики в эфире Дзюба отвечал: «Зато я голевой пас отдам, забью». Но не всегда же у тебя это получается, а есть командные действия. Остальные же пашут», – сказал Орлов.
- Дзюба выступал в «Зените» с 2015 по 2022 годы с полугодичной арендой в «Арсенал» из Тулы перед стартом ЧМ-2018.
- За это время он 4 раза стал чемпионом России.