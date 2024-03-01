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    Орлов рассказал о конфликте с Дзюбой

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал о взаимоотношениях с бывшим нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, ныне выступающим в «Локомотиве».

    «У меня была неприятная история с Дзюбой. Я старался быть поближе к команде. Даже на короткие предматчевые тренировки на выезде приходил и наблюдал.

    Тот же Аршавин – талантище, но тренировался иногда вполноги. Наши футболисты не держат темп все 90 минут, это очевидно. И я видел, что Дзюба – тоже с ленцой. Сыграет эпизод, мяч теряет и делает паузу. Не участвует в активной игре в центре поля и в обороне.

    А я же сам был футболистом и всe это прошeл. На мои реплики в эфире Дзюба отвечал: «Зато я голевой пас отдам, забью». Но не всегда же у тебя это получается, а есть командные действия. Остальные же пашут», – сказал Орлов.

    • Дзюба выступал в «Зените» с 2015 по 2022 годы с полугодичной арендой в «Арсенал» из Тулы перед стартом ЧМ-2018.
    • За это время он 4 раза стал чемпионом России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 13:25
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    Комментарии (4)
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    Plyash
    1709292835
    Ах,Геня,футбол,однако,не по наслышке познал,сам на поле чалился...уважуха...
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    BVG4
    1709298171
    Ага, за то, Зюба с Дунькой Кулаковой скорости ни когда не снижал и темп "держал" какой надо .... до пота!
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    Нас Много
    1709298519
    Вот это ключевая проблема нашего футбола и не только. Хочешь максимальной отдачи - нужно всех держать под постоянным контролем.
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    Иван-Попович-google
    1709382212
    Два сапога - кеды. Один великий аналитик Второй великий футбАлист.
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