Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Губерниев поиронизировал над ситуацией с полем «Спартака»

    Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о проблемах «Спартака» с полем на «Лукойл Арене».

    «О поле, поле («Спартака»), кто тебя усеял мертвыми костями?» – написал Губерниев.

    • 29 февраля стало известно, что московский клуб не сможет провести домашний матч 20-го тура РПЛ против «Факела» 10 марта на «Лукойл Арене».
    • Комиссия РПЛ по оценке качества полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арены» регламенту лиги и стандартам РФС и заявила о временной приостановке проведения там игр.
    • 1 марта красно-белые должны сообщить лиге о месте проведения встречи с «Факелом».

    Новости по теме
    Реакция Губерниева на скорое возвращение Промеса в Россию 25
    Губерниев: «Спартаку» надо было прислушиваться к Зареме» 8
    Губерниев: «Абаскаль – слабак» 36
    Источник: телеграм-канал Реальный Губер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 10:48
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1709280121
    ...в шаге ты от дурки, Дима!...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709280449
    Поле соответствует команде. Лузеры! Гыгыгы
    Ответить
    Cleaner
    1709280461
    Губерниев ПОРЖАЛ над ситуацией с полем «Спартака»...)))
    Ответить
    Алексей З
    1709280469
    Этот клоун, комментировал аварии теплотрасс по всей стране этой зимой ? Наверно для любителей спорта и простого народа это было более значимо. Не сыграют на "Лукойле" , проведут игру в Лужниках или в Химках , нет проблем .
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709281959
    Какое поле если было два чемодана от промеса) пока пробу сняли то да сё,потом балдеж свинский ))
    Ответить
    Каратель
    1709282581
    О губер-губер,затычка в каждой бочке,густо приправленная дерьмом
    Ответить
    Strig
    1709285872
    губ проанонировал... как мне показалось сначала..
    Ответить
    шахта Заполярная
    1709286895
    У меня даже нет слов, как на этот словесный понос губашлепа отреагировать. Вроде взрослый, судя по росту, а по развитию среднее между веселыми картинками и мурзилкой
    Ответить
    Pooodle
    1709291533
    Почитав комментарии ниже, я умиляюсь. Хряки поле не подготовили, а виноват в этом Губерниев!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+