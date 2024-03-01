Губерниев поиронизировал над ситуацией с полем «Спартака»

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о проблемах «Спартака» с полем на «Лукойл Арене».
«О поле, поле («Спартака»), кто тебя усеял мертвыми костями?» – написал Губерниев.
- 29 февраля стало известно, что московский клуб не сможет провести домашний матч 20-го тура РПЛ против «Факела» 10 марта на «Лукойл Арене».
- Комиссия РПЛ по оценке качества полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арены» регламенту лиги и стандартам РФС и заявила о временной приостановке проведения там игр.
- 1 марта красно-белые должны сообщить лиге о месте проведения встречи с «Факелом».