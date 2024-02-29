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Обзор матча «Челси» – «Лидс» голы и лучшие моменты (Видео)
Обзор матча «Челси» – «Лидс» голы и лучшие моменты (Видео)
29 февраля 2024, 00:28
«Челси»
в домашнем матче обыграли
«Лидс»
в рамках Кубка Англии, итоговый счет 3:2.
Источник:
«Бомбардир»
Лидс
Челси
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