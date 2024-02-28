Алонсо объяснил, почему может уйти из «Краснодара» летом

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо сказал, что приложит максимум усилий для завоевания клубом чемпионского титула.

– Твоя жена и дети не живут в Краснодаре. В карьере еще были случаи, когда жили раздельно?

– Нет, это происходит впервые. Это главная проблема в Краснодаре. Мы общаемся каждый день, но, конечно, хочется постоянно быть рядом.

К сожалению, в Краснодаре нет международной школы, а мне хотелось бы, чтобы дети обучались в школе, а не дома. Сыну девять лет, дочке – пять, им нужно общение с другими детьми и качественное образование.

Если в будущем у «Краснодара» получится организовать такую школу, клубу будет гораздо проще приглашать и сохранять иностранных игроков.

– Ты мог уйти из «Краснодара» только из-за семейной ситуации?

– Да.

Мы поговорили с президентом: я точно остаюсь минимум до конца сезона. В эти полгода я сделаю максимум, чтобы «Краснодар» завоевал титул.

Дальше у меня останется еще год контракта – снова сядем и решим.