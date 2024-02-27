Агент Айссауи рассказал об адаптации новичка в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи Анисс Беншабан сказал, что алжирский хавбек рад находиться в большой команде.

«У Айссауи в ЦСКА все хорошо. Он адаптируется, шаг за шагом он работает и очень счастлив быть в такой большой команде.

Проблем с языком особо нет. Много людей в команде говорит на французском языке, к тому же в ЦСКА есть сотрудник, который помогает ему с переводом на французский.

У Сида Ахмеда хорошие отношения со всей командой, но могу сказать, что лучше всех он общается с Файзуллаевым, Мендесом, Мойзесом и Миланом Гаичем», – сказал Беншабане.