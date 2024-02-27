Агент Айссауи рассказал об адаптации новичка в ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Сида Ахмеда Айссауи Анисс Беншабан сказал, что алжирский хавбек рад находиться в большой команде.
«У Айссауи в ЦСКА все хорошо. Он адаптируется, шаг за шагом он работает и очень счастлив быть в такой большой команде.
Проблем с языком особо нет. Много людей в команде говорит на французском языке, к тому же в ЦСКА есть сотрудник, который помогает ему с переводом на французский.
У Сида Ахмеда хорошие отношения со всей командой, но могу сказать, что лучше всех он общается с Файзуллаевым, Мендесом, Мойзесом и Миланом Гаичем», – сказал Беншабане.
- ЦСКА объявил о подписании контракта с 19-летним Айссауи 20 февраля.
- По данным Transfermarkt, красно-синие заплатили за трансфер игрока команде «УСМ Алжир» 250 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»