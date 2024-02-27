«Реал» готов подписать младшего брата Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе и его семья попросили «Реал» заключить контракт с 17-летним Этаном Мбаппе. По данным El Chiringuito, руководство мадридского клуба уже дало согласие на его переход.
«Мбаппе придет не один. Предварительный контракт был подписан две недели назад, но в последние дни семья сделала предложение «Реалу». Это дополнительный вопрос, который не ставит под сомнение [переход Килиана].
Семья Мбаппе и сам Килиан несколько дней назад попросили «Реал» также подписать его брата Этана Мбаппе. «Реал» подумал и в конечном итоге согласился», – сказал журналист Эдуардо Инда.
- Сообщалось, что Килиан Мбаппе уже принял решение покинуть «ПСЖ» по окончании сезона. «Реал» является главным претендентом на игрока.
- 25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
- Он провел в нынешнем сезоне 32 матча за клуб, забил 32 гола и отдал 7 передач.
- 17-летний Этан Мбаппе дебютировал за «ПСЖ» в этом сезоне и на данный момент провел за команду 3 матча.
Источник: RMC Sport