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«Реал» готов подписать младшего брата Мбаппе

27 февраля 2024, 12:10

Нападающий Килиан Мбаппе и его семья попросили «Реал» заключить контракт с 17-летним Этаном Мбаппе. По данным El Chiringuito, руководство мадридского клуба уже дало согласие на его переход.

«Мбаппе придет не один. Предварительный контракт был подписан две недели назад, но в последние дни семья сделала предложение «Реалу». Это дополнительный вопрос, который не ставит под сомнение [переход Килиана].

Семья Мбаппе и сам Килиан несколько дней назад попросили «Реал» также подписать его брата Этана Мбаппе. «Реал» подумал и в конечном итоге согласился», – сказал журналист Эдуардо Инда.

  • Сообщалось, что Килиан Мбаппе уже принял решение покинуть «ПСЖ» по окончании сезона. «Реал» является главным претендентом на игрока.
  • 25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
  • Он провел в нынешнем сезоне 32 матча за клуб, забил 32 гола и отдал 7 передач.
  • 17-летний Этан Мбаппе дебютировал за «ПСЖ» в этом сезоне и на данный момент провел за команду 3 матча.

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Источник: RMC Sport
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан Мбаппе Этан
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