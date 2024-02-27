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    Сафонов порассуждал о звездной болезни

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не смог ответить, страдает ли он звездной болезнью.

    «Как справляться со звeздной болезнью и не стать жертвой больших денег? Если честно, мне как-то некомфортно отвечать на этот вопрос, потому что я не могу до конца правильно осознать, поглотила ли меня звeздная болезнь и есть ли у меня какие-то предпосылки к этому.

    Как по мне, если рассуждать отстранeнно на эту тему, то важно иметь свою голову на плечах, иметь своe какое-то мировоззрение, что бы ни случилось, помнить о том, какой ты был, какие мысли у тебя были.

    Иногда, наверное, ставить под сомнение истину, которая кажется тебе правильной в какой-то момент после какого-то успеха. Нужно обернуться назад и посмотреть, принял ли я такое же решение раньше, или же есть какие-то факторы, которые меняют моe поведение.

    И, наверное, стоит задумываться о том, есть ли у тебя звeздная болезнь, и пытаться определить это. И когда тебе кажется, что предпосылки есть к этому, то нужно задуматься, нужно ли тебе это, что, возможно, нужно поменять и за чем нужно последить. Думаю, всe это больше про самоконтроль», – сказал Сафонов.

    • В январе вратарь продлил контракт с клубом до 2029 года.
    • Сафонов дебютировал за главную команду «Краснодара» в августе 2017-го.
    • Его статистика: 163 матча (50 сухих) и 193 пропущенных гола.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    27.02.2024 00:30
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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1709013594
    Чтобы заразиться этой болезнью, надо стать звездой. А ты, по совести говоря, сплошное недоразумение. Проблема у нас с хорошими игроками, вот где то твоя фамилия и шумит.
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