Сафонов порассуждал о звездной болезни

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не смог ответить, страдает ли он звездной болезнью.

«Как справляться со звeздной болезнью и не стать жертвой больших денег? Если честно, мне как-то некомфортно отвечать на этот вопрос, потому что я не могу до конца правильно осознать, поглотила ли меня звeздная болезнь и есть ли у меня какие-то предпосылки к этому.

Как по мне, если рассуждать отстранeнно на эту тему, то важно иметь свою голову на плечах, иметь своe какое-то мировоззрение, что бы ни случилось, помнить о том, какой ты был, какие мысли у тебя были.

Иногда, наверное, ставить под сомнение истину, которая кажется тебе правильной в какой-то момент после какого-то успеха. Нужно обернуться назад и посмотреть, принял ли я такое же решение раньше, или же есть какие-то факторы, которые меняют моe поведение.

И, наверное, стоит задумываться о том, есть ли у тебя звeздная болезнь, и пытаться определить это. И когда тебе кажется, что предпосылки есть к этому, то нужно задуматься, нужно ли тебе это, что, возможно, нужно поменять и за чем нужно последить. Думаю, всe это больше про самоконтроль», – сказал Сафонов.