Жирков назвал клуб РПЛ, в котором собирается пройти тренерскую стажировку

Юрий Жирков дал понять, что вряд ли будет стажироваться в «Зените» в рамках обучения на тренера.
– Вы учитесь на тренера. А в какой клуб хотели бы пойти на стажировку?
– Про стажировку пока не особо основательно думал. Буду в Калининграде – пойду в «Балтику». Если буду в Москве, и куда-то пригласят или я сам куда-то захочу, то рассмотрю варианты.
– К Семаку не хотите?
– У меня в Питере ничего же нет, так что не знаю. Просто на пару дней съездить? Там не пара дней нужна. Надо побольше времени уделить: три или четыре дня.
Возможно, и хотел бы, на данный момент не знаю, а там посмотрим, как все сложится.
- Жирков закончил карьеру в 2022 году.
- Его последним клубом были «Химки».
- Защитник брал со сборной России бронзу Евро-2008, с ЦСКА – Кубок УЕФА.