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    • Жирков назвал клуб РПЛ, в котором собирается пройти тренерскую стажировку

    Жирков назвал клуб РПЛ, в котором собирается пройти тренерскую стажировку

    Юрий Жирков дал понять, что вряд ли будет стажироваться в «Зените» в рамках обучения на тренера.

    – Вы учитесь на тренера. А в какой клуб хотели бы пойти на стажировку?

    – Про стажировку пока не особо основательно думал. Буду в Калининграде – пойду в «Балтику». Если буду в Москве, и куда-то пригласят или я сам куда-то захочу, то рассмотрю варианты.

    – К Семаку не хотите?

    – У меня в Питере ничего же нет, так что не знаю. Просто на пару дней съездить? Там не пара дней нужна. Надо побольше времени уделить: три или четыре дня.

    Возможно, и хотел бы, на данный момент не знаю, а там посмотрим, как все сложится.

    • Жирков закончил карьеру в 2022 году.
    • Его последним клубом были «Химки».
    • Защитник брал со сборной России бронзу Евро-2008, с ЦСКА – Кубок УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    26.02.2024 20:56
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1708972287
    ...а оно тебе надо? Оно - точно твоё? Может лучше дело своё открыть? Хотя да, там вряд ли богатого спонсора найдешь... Это около футбола российского халявные деньги...
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    mutabor0992
    1708973504
    Ну разница между двумя днями и тремя-четырьмя...Ну просто гигантская!А на гостишку денЯг нет?Ну можно в хостеле перекантоваться.
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    VPERDIV SPARTAK
    1708974431
    Тренер по моему это не твоё ремесло! Рули руль лучше)
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