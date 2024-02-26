Жирков назвал клуб РПЛ, в котором собирается пройти тренерскую стажировку

Юрий Жирков дал понять, что вряд ли будет стажироваться в «Зените» в рамках обучения на тренера.

– Вы учитесь на тренера. А в какой клуб хотели бы пойти на стажировку?

– Про стажировку пока не особо основательно думал. Буду в Калининграде – пойду в «Балтику». Если буду в Москве, и куда-то пригласят или я сам куда-то захочу, то рассмотрю варианты.

– К Семаку не хотите?

– У меня в Питере ничего же нет, так что не знаю. Просто на пару дней съездить? Там не пара дней нужна. Надо побольше времени уделить: три или четыре дня.

Возможно, и хотел бы, на данный момент не знаю, а там посмотрим, как все сложится.