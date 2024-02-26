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    «Бавария» назначила нового спортивного директора

    «Бавария» объявила о назначении Макса Эберля на пост спортивного директора.

    Он вступит в должность с 1 марта. Контракт – до 2027 года.

    С июля 50-летний менеджер станет членом правления «Баварии» наряду с председателем Яном-Кристианом Дрезеном и финансовым директором Михаэлем Дидерихом.

    • Эберль с января по сентябрь 2023 года был спортивным директором «РБ Лейпциг».
    • До этого он 23 года работал в «Боруссии» из Менхенгладбаха.
    • «Бавария» идет на 2-м месте в Бундеслиге, отставая от лидирующего «Байера» на 8 очков.

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    Источник: твиттер «Баварии»

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    26.02.2024 20:32
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1709010141
    Это симптом выздоровления , но "лечение " лучше продолжить и выгнать остальной состав руководства завалившей дела .
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