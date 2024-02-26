«Бавария» назначила нового спортивного директора

«Бавария» объявила о назначении Макса Эберля на пост спортивного директора.

Он вступит в должность с 1 марта. Контракт – до 2027 года.

С июля 50-летний менеджер станет членом правления «Баварии» наряду с председателем Яном-Кристианом Дрезеном и финансовым директором Михаэлем Дидерихом.