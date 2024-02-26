«Бавария» назначила нового спортивного директора

«Бавария» объявила о назначении Макса Эберля на пост спортивного директора.
Он вступит в должность с 1 марта. Контракт – до 2027 года.
С июля 50-летний менеджер станет членом правления «Баварии» наряду с председателем Яном-Кристианом Дрезеном и финансовым директором Михаэлем Дидерихом.
- Эберль с января по сентябрь 2023 года был спортивным директором «РБ Лейпциг».
- До этого он 23 года работал в «Боруссии» из Менхенгладбаха.
- «Бавария» идет на 2-м месте в Бундеслиге, отставая от лидирующего «Байера» на 8 очков.