Клопп: «В Англии никто не хочет видеть обладателя квадрупла»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова пожаловался на график команды.
«Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла. Именно поэтому следующий раунд Кубка Англии назначен на третий день после финала [Кубка лиги].
Я понятия не имею, кого мы сможем выпустить в среду, так что посмотрим», – сказал Клопп.
- В воскресенье, 25 февраля, «Ливерпуль» победил «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги.
- В среду, 28 февраля, команда Клоппа примет «Саутгемптон» в 1/8 финала Кубка Англии.
- В АПЛ мерсисайдцы лидируют, опережая «Манчестер Сити» на 1 очко.
- В 1/8 финала Лиги Европы они встретятся с пражской «Спартой».