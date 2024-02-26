Клопп: «В Англии никто не хочет видеть обладателя квадрупла»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова пожаловался на график команды.

«Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла. Именно поэтому следующий раунд Кубка Англии назначен на третий день после финала [Кубка лиги].

Я понятия не имею, кого мы сможем выпустить в среду, так что посмотрим», – сказал Клопп.