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    • Клопп: «В Англии никто не хочет видеть обладателя квадрупла»

    Клопп: «В Англии никто не хочет видеть обладателя квадрупла»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снова пожаловался на график команды.

    «Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла. Именно поэтому следующий раунд Кубка Англии назначен на третий день после финала [Кубка лиги].

    Я понятия не имею, кого мы сможем выпустить в среду, так что посмотрим», – сказал Клопп.

    • В воскресенье, 25 февраля, «Ливерпуль» победил «Челси» (1:0) в финале Кубка английской лиги.
    • В среду, 28 февраля, команда Клоппа примет «Саутгемптон» в 1/8 финала Кубка Англии.
    • В АПЛ мерсисайдцы лидируют, опережая «Манчестер Сити» на 1 очко.
    • В 1/8 финала Лиги Европы они встретятся с пражской «Спартой».

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    Источник: Goal

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    26.02.2024 19:50
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