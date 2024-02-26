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    Сафонов назвал своe главное отрицательное качество

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о личных качествах.

    – Твоe главное положительное и отрицательное качество?

    – Тяжело про себя говорить. Положительное, пожалуй, то, что умею дружить. Всегда открыт к разговору, к поддержке. Как капитан должен всех выслушивать, решать вопросы, возникающие в команде.

    Отрицательным назову то, что порой не сдержан. Стараюсь, но в те моменты, когда не получается, считаю своим минусом.

    Стараюсь ставить себя на место других, прокручивать через себя информацию с их точки зрения, но когда меня накрывает, понимаю, что говорю что-то грубо и некрасиво.

    Наверное, сейчас это – мой главный минус.

    • В январе вратарь продлил контракт с клубом до 2029 года.
    • Сафонов дебютировал за главную команду «Краснодара» в августе 2017-го.
    • Его статистика: 163 матча (50 сухих) и 193 пропущенных гола.

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    26.02.2024 19:40
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