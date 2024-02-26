Сафонов назвал своe главное отрицательное качество

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопросы о личных качествах.

– Твоe главное положительное и отрицательное качество?

– Тяжело про себя говорить. Положительное, пожалуй, то, что умею дружить. Всегда открыт к разговору, к поддержке. Как капитан должен всех выслушивать, решать вопросы, возникающие в команде.

Отрицательным назову то, что порой не сдержан. Стараюсь, но в те моменты, когда не получается, считаю своим минусом.

Стараюсь ставить себя на место других, прокручивать через себя информацию с их точки зрения, но когда меня накрывает, понимаю, что говорю что-то грубо и некрасиво.

Наверное, сейчас это – мой главный минус.