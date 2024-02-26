Сафонов раскрыл, как формировался его имидж

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о том, как менялась его прическа.

«Почему сменил имидж? Устал от постоянного поправления причeски. Мне это не нравилось, и я подумал: «Зачем мне еe поправлять, если можно просто отрастить?»

Больше всего напрягало, когда на волосах был гель, а после того, как я перчатками дотрагивался до причeски или лба, он оставался на них и это мешало ловить. Перчатки становились скользкими и это одна из основных причин, по которой решил, что мне не нужно пользоваться никакими средствами для волос.

Начался первый этап отращивания, был грибок у меня, который под резинку. Вроде ничего, нацепил резинку, удобно, пот не течeт, классно. Как эта стадия закончилась, то стало неудобно, пытался подминать под неe волосы, что-то придумывать.

После Нового года снял резинку, которую носил около года, подумал, что нужно попробовать хвост. Когда приходил к барберу говорил, чтобы он творил то, что хочет. Он мне просто мыл голову и отпускал домой со словами «у тебя всe нормально».

Сейчас меня всe устраивает, удобно. Поправил волосы, завязал хвост, чуть примял волосы, чтобы не петушились, и удобно…

Ходил к барберу, деньги заплатил, но меня не постригли, возможно, обманули, не знаю, но маме нравится. Сначала не нравилось, просила, чтобы постригся, а потом сказала, что нормально и все уже привыкли.

Если сейчас постригусь, скажут, чтобы отращивал. Тех, кому нравится, столько же, сколько и тем, кому не нравится. Всем не угодить, но мне без разницы, что говорят про прическу.

Лучше обсуждать то, что делаю на поле, а не на голове, правильно?» – заявил Сафонов.