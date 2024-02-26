Заболотный обращался к психологу, когда выступал за «Зенит»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, как боролся с психологическими проблемами в ходе карьеры.

«Все это началось в «Зените» – в тот момент случился слишком резкий переход из низших лиг в РПЛ, да еще и в топ-клуб. Такой хейт понесся...

Было очень нелегко. Общение с психологом мне сильно помогло. Если сейчас такие ситуации возникнут, я снова к нему обращусь.

Иногда помогали те, от кого не ждал. Например, партнеры по команде. Или с тренером поговоришь и сразу воодушевишься. Но случались ситуации, когда вопросы все равно оставались без ответов...

Как-то после промахов спрашивал себя: «Ты же профессиональный футболист – как можно было не забить?» Психолог помогал разобраться.

Объяснял: в футболе все промахиваются, это нормально. Приводил факты, помогал сделать правильные выводы. Это реально помогло», – заявил Заболотный.