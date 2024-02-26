Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Заболотный обращался к психологу, когда выступал за «Зенит»

    Заболотный обращался к психологу, когда выступал за «Зенит»

    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, как боролся с психологическими проблемами в ходе карьеры.

    «Все это началось в «Зените» – в тот момент случился слишком резкий переход из низших лиг в РПЛ, да еще и в топ-клуб. Такой хейт понесся...

    Было очень нелегко. Общение с психологом мне сильно помогло. Если сейчас такие ситуации возникнут, я снова к нему обращусь.

    Иногда помогали те, от кого не ждал. Например, партнеры по команде. Или с тренером поговоришь и сразу воодушевишься. Но случались ситуации, когда вопросы все равно оставались без ответов...

    Как-то после промахов спрашивал себя: «Ты же профессиональный футболист – как можно было не забить?» Психолог помогал разобраться.

    Объяснял: в футболе все промахиваются, это нормально. Приводил факты, помогал сделать правильные выводы. Это реально помогло», – заявил Заболотный.

    • В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
    • За «Зенит» он выступал с 2018 по 2019 год.

    Новости по теме
    Заболотный сказал, почему с «Зенитом» в этом сезоне можно бороться за титул в РПЛ 2
    Заболотный высказался о возможности ухода из ЦСКА 4
    Картонный Заболотный «пришел» на день рождения сына 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2024 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1708956431
    ... теперь половина команды адептов культа Вуду, приходи назад, помогут)...
    Ответить
    BoevStas1
    1708957413
    Ну статистика в этом сезоне пойдет
    Ответить
    fakeid
    1708961531
    все помнят, как он отодрал хряков со своим тосно. позор!
    Ответить
    Таврида
    1708962396
    А манекену психолога оплатил?
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708962471
    Хряки после игр с Зенитом в полном составе посещают нет не психолога, а психиатра! Гыгыгы
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1708965495
    Антоха ТОП... топ..
    Ответить
    ziborock
    1708967242
    Ну хоть руки на член не наложил!)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+