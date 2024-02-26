Заболотный обращался к психологу, когда выступал за «Зенит»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, как боролся с психологическими проблемами в ходе карьеры.
«Все это началось в «Зените» – в тот момент случился слишком резкий переход из низших лиг в РПЛ, да еще и в топ-клуб. Такой хейт понесся...
Было очень нелегко. Общение с психологом мне сильно помогло. Если сейчас такие ситуации возникнут, я снова к нему обращусь.
Иногда помогали те, от кого не ждал. Например, партнеры по команде. Или с тренером поговоришь и сразу воодушевишься. Но случались ситуации, когда вопросы все равно оставались без ответов...
Как-то после промахов спрашивал себя: «Ты же профессиональный футболист – как можно было не забить?» Психолог помогал разобраться.
Объяснял: в футболе все промахиваются, это нормально. Приводил факты, помогал сделать правильные выводы. Это реально помогло», – заявил Заболотный.
- В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
- За «Зенит» он выступал с 2018 по 2019 год.