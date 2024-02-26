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    • В «Пари НН» отреагировали на слова Юрана об интересе к Джикии

    В «Пари НН» отреагировали на слова Юрана об интересе к Джикии

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал желание главного тренера команды Сергея Юрана усилить состав защитником «Спартака» Георгием Джикией.

    – Хотеть – не значить иметь. Хотеть можно, например, Мбаппе и других ярких футболистов. Но это не значит, что клуб имеет на это финансовую и коммуникационную возможность.

    Сергей Николаевич высказал свое желание, «хотелку». Мы с уважением относимся к этому, но тем не менее наша трансферная политика изъявляется не только нашими желаниями, но возможностями.

    – Интересуется ли клуб подписанием Георгия Джикии, у которого заканчивается контракт со «Спартаком»?

    «Пари НН» и Мбаппе тоже интересуется, но это должно быть соразмерно с нашими возможностями.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: Sport24

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    26.02.2024 15:15
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    Комментарии (4)
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    Таврида
    1708952898
    Источник - Коммент.Шоу. Юран сказал, что хотел бы видеть в Пари НН Джикию и Соболева, но финансы не позволяют, так что не стоит раздувать слухи про "интерес", Юран и сам признает что "грошей нэма".
    Ответить
    TIMOTHY
    1708957161
    Юран договорится, пойдет в Химки скоро))
    Ответить
    alefreddy
    1708960086
    Аппетит Жоры не все могут удовлетворить
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708975068
    Не зли начальство Юран
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