Экс-президент «Локомотива» сказал, чего ждет от «Зенита» во второй части сезона

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, что «Зенит» обыграет «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ.

«Судя по тому, как «Зенит» сейчас выглядит, думаю, что он выиграет. Конечно, будет очень упорная борьба, красно‑белые так просто не сдадутся. Но все‑таки «Зенит» на данный момент выглядит немного солиднее, чем его соперник. У него и игроки посильнее, и скамейка подлиннее.

И вообще, мне кажется, петербуржцы сейчас сделают рывок в чемпионате. У них все в порядке с составом, он наигран, и футболисты уже опытные. Думаю, что «Зенит» станет чемпионом по итогам этого сезона», – сказал Наумов.