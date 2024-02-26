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    • Экс-президент «Локомотива» сказал, чего ждет от «Зенита» во второй части сезона

    Экс-президент «Локомотива» сказал, чего ждет от «Зенита» во второй части сезона

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, что «Зенит» обыграет «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ.

    «Судя по тому, как «Зенит» сейчас выглядит, думаю, что он выиграет. Конечно, будет очень упорная борьба, краснобелые так просто не сдадутся. Но всетаки «Зенит» на данный момент выглядит немного солиднее, чем его соперник. У него и игроки посильнее, и скамейка подлиннее.

    И вообще, мне кажется, петербуржцы сейчас сделают рывок в чемпионате. У них все в порядке с составом, он наигран, и футболисты уже опытные. Думаю, что «Зенит» станет чемпионом по итогам этого сезона», – сказал Наумов.

    • Матче «Зенита» со «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге 2 марта.
    • Сине-бело-голубые занимают второе место в РПЛ с 36 очками и отстают от лидирующего «Краснодара» на 2 очка. «Спартак» с 30 баллами идет пятым.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.02.2024 09:37
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    Комментарии (2)
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    1708935904
    Сказать, что состав наигран будет явный перебор. Кержаков после травмы и сборы практически пропустил, а его сменщики показали себя неоднозначно. В защите справа Караваев после травмы, Марио тоже часто больной. В центре Нино опытный игрок, но новичок в клубе. Слева один Сантос остался. Вся надежда на среднюю линию. Там и опыт, и мастера. В атаке на флангах новички или придётся обходиться "старой гвардией". В зимнюю паузу Семак интенсивно состав наигрывал, но там были всё манёвры, а первое испытание будет со Спартаком.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708943184
    Не просто обыграет, а надругается с неприличным счетом. Гыгыгы
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