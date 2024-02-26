Названа возможная дата возвращения Бонгонда в общую группу

Определены возможные сроки возвращения к тренировкам в общей группе московского «Спартака» вингера Тео Бонгонды. По данным «Евро-Футбол.Ру», это может случиться перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Факелом», который пройдет 10 марта.

28-летний Бонгонда получил травму 10 февраля в матче за третье место на Кубке африканских наций, в котором сборная ДР Конго проиграла в серии пенальти ЮАР.

Бонгонда провел за «Спартак» 22 матча, забил 5 голов, отдал 1 передачу.

Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится уже на следующей неделе. В 19-м туре «Спартак» сыграет с «Зенитом».