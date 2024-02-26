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    • Названа возможная дата возвращения Бонгонда в общую группу

    Названа возможная дата возвращения Бонгонда в общую группу

    Определены возможные сроки возвращения к тренировкам в общей группе московского «Спартака» вингера Тео Бонгонды. По данным «Евро-Футбол.Ру», это может случиться перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Факелом», который пройдет 10 марта.

    • 28-летний Бонгонда получил травму 10 февраля в матче за третье место на Кубке африканских наций, в котором сборная ДР Конго проиграла в серии пенальти ЮАР.
    • Бонгонда провел за «Спартак» 22 матча, забил 5 голов, отдал 1 передачу.
    • Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится уже на следующей неделе. В 19-м туре «Спартак» сыграет с «Зенитом».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    26.02.2024 08:35
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    Комментарии (2)
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    BVG4
    1708929023
    Да уж!.....Супер важная новость с пометкой "молния"! Хи-хи! Если б не написяли (ох простите) не написали здесь , никто бы и не заметил, и не понял, почему нет его в составе что 2-го, что 10 марта! Все посчитали бы, что это так и должно было быть!
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    alefreddy
    1708960231
    невелика потеря он свой план по голам до конца контракта в первых матчах выполнил.Теперь будет бамбук курить
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