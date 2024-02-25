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    Сафонов: «Миллеру надо поставить памятник»

    Футбольный агент Алексей Сафонов отметил вклад главы «Газпрома» Алексея Миллера в развитие футбола.

    «Миллеру надо памятник поставить за Молодежную футбольную лигу (МФЛ) и Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ). Все затраты, в том числе логистические, берет на себя «Газпром». Сделали трансляции. Бабушка, прабабушка сидя дома может посмотреть, как ее внук играет», – сказал Сафонов.

    • «Газпром» также спонсирует «Зенит».
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.
    • 62-летний Миллер возглавляет госкорпорацию с 2001 года.

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    Источник: ютуб-канал DiaGram

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    25.02.2024 16:44
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    Комментарии (22)
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    WE ARE FOR PETER
    1708870971
    Газпром сила
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    baggio80
    1708871006
    О теперь у нас памятники ставят ворам и коррупционерам ну да логично пусть воров знают в лицо
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    Номэд
    1708871067
    Какой позор. Много ума не надо, государственные бабки куда-то вкладывать. Но дебилоидным педикулёзникам этого не понять.
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    nik55
    1708871746
    просирает сотни миллионов и за это памятник ?
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    ...уефан
    1708872299
    ...это будет памятник-композиция:"Миллер в треуголке и маленький мальчик с лицом Семака")...
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    NewLife
    1708872634
    "Все затраты, в том числе логистические, берет на себя «Газпром»" Вот, блин, я ошибался, я был уверен, что он из своего кармана платит. Все, обязуюсь неделю газом не пользоваться в качестве подспорья газпрому.
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    aaaaahhhh
    1708873243
    Структура и состав акционеров Газпром Держатель акции % доли: Росимущество 38.37% Другие акционеры 30.07% ADR 19.70% Роснефтегаз 10.97% Росгазификация 0.89% Не пойму в каком месте Миллеру ставить памятник, - я его уже заказал:))))))
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    Skull_Boy
    1708875703
    Ага, с надписью нереальному д_билу с надписью - Из Бразилии с любовью, за нереальное бабло кривоногим и второй памятник за бракованную молодежь за 15 лет и тут вопрос Миллер где игроки из Зенита-2 и ДЮСШ что-то не видно среди чернышей хоть даже одного, позорище
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    VVM1964
    1708882844
    Да думаю в Миллергофе есть уже отлитые в золоте ...
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    Айболид
    1708885828
    Я и не сомневался у кого от заголовка бомбить начнёт . Чего то там даже пишут (бредятину как всегда).
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