Сафонов: «Миллеру надо поставить памятник»

Футбольный агент Алексей Сафонов отметил вклад главы «Газпрома» Алексея Миллера в развитие футбола.

«Миллеру надо памятник поставить за Молодежную футбольную лигу (МФЛ) и Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ). Все затраты, в том числе логистические, берет на себя «Газпром». Сделали трансляции. Бабушка, прабабушка сидя дома может посмотреть, как ее внук играет», – сказал Сафонов.