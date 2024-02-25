Сафонов: «Миллеру надо поставить памятник»

Футбольный агент Алексей Сафонов отметил вклад главы «Газпрома» Алексея Миллера в развитие футбола.
«Миллеру надо памятник поставить за Молодежную футбольную лигу (МФЛ) и Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ). Все затраты, в том числе логистические, берет на себя «Газпром». Сделали трансляции. Бабушка, прабабушка сидя дома может посмотреть, как ее внук играет», – сказал Сафонов.
- «Газпром» также спонсирует «Зенит».
- Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.
- 62-летний Миллер возглавляет госкорпорацию с 2001 года.