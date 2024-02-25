Клуб Первой лиги отказался от Глушакова

В последние дни завершившегося трансферного окна агенты предлагали тульскому «Арсеналу» 37-летнего Дениса Глушакова. Туляки проигнорировали вариант.

«Тренерский штаб команды посчитал нецелесообразным приглашать футболиста, так как на этих позициях есть квалифицированные игроки, которые уже интегрированы в игровую философию главного тренера Александра Сторожука.

По мнению клуба, если бы Глушаков прошeл тренировочные сборы, то кандидатуру можно было бы рассмотреть», – написал источник.