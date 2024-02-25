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    Клуб Первой лиги отказался от Глушакова

    В последние дни завершившегося трансферного окна агенты предлагали тульскому «Арсеналу» 37-летнего Дениса Глушакова. Туляки проигнорировали вариант.

    «Тренерский штаб команды посчитал нецелесообразным приглашать футболиста, так как на этих позициях есть квалифицированные игроки, которые уже интегрированы в игровую философию главного тренера Александра Сторожука.

    По мнению клуба, если бы Глушаков прошeл тренировочные сборы, то кандидатуру можно было бы рассмотреть», – написал источник.

    • Глушаков проходил сборы с «Ростовом», но в клубе отказались от подписания контракта.
    • Игрок допускает трансфер за рубеж, где он ранее не выступал.
    • Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак» из Второй лиги.

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    Источник: Legalbet

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    25.02.2024 13:37
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    Комментарии (5)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708857597
    На Кипр езжай
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    ...уефан
    1708858671
    ... неужели всё так плохо? Или слишком зарплату высокую хочет?...
    Ответить
    СпорЦмен
    1708860284
    На нем тушинское петушиное клеймо. Кому он нужен? Пусть семечки на рынке продает! :)))
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