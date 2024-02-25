25 февраля состоится поединок 23 тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Реймсом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Команда российского легионера Далера Кузяева забуксовала и стала реже набирать очки. В настоящее время лишь два балла отделяют «Гавр» от зоны стыковых матчей за право остаться в Лиге 1.

«Реймс»

«Реймс» Уилла Стила осел на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции и не особо претендует на место в еврокубках. Впрочем, это не означает, что «Реймс» будет просто почивать на лаврах и доигрывать сезон без какой-либо мотивации.

Личные встречи

Последние три очных матча команд завершились следующим образом:

20.12.2023 «Реймс» – «Гавр» 1:0

22.07.2020 «Реймс» – «Гавр» 3:0

30.04. 2018 «Реймс» – «Гавр» 0:1

Прогноз на матч «Гавр» – «Реймс»

«Гавр» не является фаворитом встречи, но вполне способен зацепиться за очки на своем поле. Хозяева не побеждают четыре тура кряду, посему подопечным Луки Эльснера пора исправлять незавидное положение. Предлагаем выбрать ставку «победа «Гавра» с форой 0» (2,17).