Клопп – критикам своего поведения: «Мне плевать, что думают окружающие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил людям, которые критикуют его бурные празднования во время матчей.

«Я не оставляю ничего внутри себя и отдаю все до последней секунды. Эти прыжки с кулаками я не придумываю. Я это делаю для себя и своих людей. Что думают окружающие, мне плевать. Так и напишите.

Мои празднования – для нас и ни для кого больше. Относитесь к ним как хотите», – сказал Клопп.