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    • Клопп – критикам своего поведения: «Мне плевать, что думают окружающие»

    Клопп – критикам своего поведения: «Мне плевать, что думают окружающие»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил людям, которые критикуют его бурные празднования во время матчей.

    «Я не оставляю ничего внутри себя и отдаю все до последней секунды. Эти прыжки с кулаками я не придумываю. Я это делаю для себя и своих людей. Что думают окружающие, мне плевать. Так и напишите.

    Мои празднования – для нас и ни для кого больше. Относитесь к ним как хотите», – сказал Клопп.

    • Немец покинет «Ливерпуль» летом.
    • Клопп в команде с 2015 года.
    • «Ливерпуль» претендует в этом сезоне на квадрупл.

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    Источник: The Telegraph

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    25.02.2024 10:19
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1709019604
    Ливерпуль идёт на первом месте , потому что говнюки и активизировались и это очень мудрая позиция не обращать внимание на тошнотиков и завистников ....а их участь незавидна , они захлебнутся в смеси блевотины и собственных нечистот ....ужасное будущее.
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