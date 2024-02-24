Мостовой ответил, возможен ли трансфер Джикии из «Спартака» в «Зенит»

Бывший спартаковец Александр Мостовой допустил трансфер Георгия Джикии из «Спартака» в «Зенит».
«Не уверен, что сам Джикия захочет остаться в «Спартаке» после всей этой истории с Гильермо Абаскалем. Георгий – неплохой защитник. Думаю, в нем будут заинтересованы почти все клубы РПЛ.
Почему Джикия, например, не может оказаться в «Зените»? Это вполне возможно. Зелимхан Бакаев же переходил недавно из «Спартака» в «Зенит», а он вообще воспитанник», – сказал Мостовой.
- В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах за «Спартак».
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.
- Агент футболиста сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.