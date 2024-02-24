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    • Мостовой ответил, возможен ли трансфер Джикии из «Спартака» в «Зенит»

    Мостовой ответил, возможен ли трансфер Джикии из «Спартака» в «Зенит»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой допустил трансфер Георгия Джикии из «Спартака» в «Зенит».

    «Не уверен, что сам Джикия захочет остаться в «Спартаке» после всей этой истории с Гильермо Абаскалем. Георгий – неплохой защитник. Думаю, в нем будут заинтересованы почти все клубы РПЛ.

    Почему Джикия, например, не может оказаться в «Зените»? Это вполне возможно. Зелимхан Бакаев же переходил недавно из «Спартака» в «Зенит», а он вообще воспитанник», – сказал Мостовой.

    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах за «Спартак».
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент футболиста сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.02.2024 23:20
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    Комментарии (23)
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    fakeid
    1708816674
    около месяца назад писал, что не удивлюсь, если он в итоге окажется у нас. для глубины состава (скамейки). когда-то хряки его у нас перехватили. значит, что-то в нём видели в зените. во-вторых, он бесплатный. лям подъёмных выписать, з/п не меньше тарасофской - и дело сделано. паспорт у него правильный. игрок сборной. предполагаю, что его кандидатура в питере рассматривается, в каком-нибудь длинном списке он указан. другое дело, что ему светят редкие матчи в рпл и дофига кубковых. нужно ли ему такое, или идти в условный ростов и точно быть в основе - хз.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708832966
    Спасибо, увольте. Нам свиные дырища не нужны. Гыгыгы
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    алдан2014
    1708835094
    А кому интересно мнение Мостового? Глорам зенита...
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    СпорЦмен
    1708838553
    Капинат св.инорыл в Зените, верится с трудом.
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    Desma
    1708842554
    Грини в Зените точно не будет. Найти взаимопонимание с бразилами на поле не каждому дано. Это не цырвайзе в баре с ними пить.
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    моэм
    1708843819
    Воспитание и принципы для него не пустой звук , поэтому Джикия не пойдёт в стан врага т.е. ни в Зенит , ни в ЦСКА ....он красно-белый , правда может стать красно-зелёным , если Спартак сам от него откажется .
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    andr45
    1708845228
    Смешно читать и слушать, что Джикия куда-то может перейти) Да его даже Балтика к себе не возьмет) Сам Джикия это великолепно понимает, поэтому и не пытается уходить из Спартака)
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    NewLife
    1708846342
    Бомбардир упорно нас пичкает хейтерскими снами Мостового при помощи помойного рос б.о.мж спорта.
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    andr45
    1708854629
    Андрей Аршавин «Бабич выглядит сильнее Георгия, поэтому заслуженно является основным игроком» Руслан Пименов «Капитан «Спартака» Георгий Джикия перестал играть, так как проиграл конкуренцию сербскому защитнику Срджану Бабичу.» Футбольный экспертАндрей Созин: «Если сравнивать Бабича и Джикию, то Георгий сейчас просто не в оптимальном состоянии. Лишний вес, травмы, он больше лежит, чем играет. Тут нечего предъявлять Абаскалю.»
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    Cleaner
    1708855418
    Джикия - не уровень Зенита. В зенитовский ФАРМ - Сочи он как раз подойдет...
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