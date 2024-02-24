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    Глушаков рассказал о предложении от Басты

    У Дениса Глушакова есть предложение от медийного клуба СКА. Ростовчан курирует артист Баста.

    «Я с Бастой встречался. До начала сборов в «Ростове» он предложил мне играть за СКА. Чeткого ответа я не дал, сказал, что будет видно. Он рассказал про проект, как всe будет выглядеть в медиафутболе», – сказал Глушаков.

    • Игрок зимой проходил сборы с «Ростовом», но ростовчане решили не подписывать 37-летнего Глушакова.
    • Последним клубом футболиста был костромской «Спартак».
    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.02.2024 20:46
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1708798111
    Молодец Дэн, что остался в футболе, а не пошёл в это дешёвое шоу. "*
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708805340
    С бастой на баню не срубил бы денег
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    VPERDIV SPARTAK
    1708808007
    Ходит как на бирже,купите меня,купите...одним словом спартач без мозгов
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