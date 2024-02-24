Глушаков рассказал о предложении от Басты

У Дениса Глушакова есть предложение от медийного клуба СКА. Ростовчан курирует артист Баста.

«Я с Бастой встречался. До начала сборов в «Ростове» он предложил мне играть за СКА. Чeткого ответа я не дал, сказал, что будет видно. Он рассказал про проект, как всe будет выглядеть в медиафутболе», – сказал Глушаков.